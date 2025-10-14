Quan chức hé lộ gây sốc: Gia đình cầu thủ nhập tịch thừa nhận không có huyết thống Malaysia?

Làn sóng tranh cãi về vụ 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia tiếp tục leo thang sau khi xuất hiện thông tin một số gia đình của các cầu thủ này phủ nhận có quan hệ huyết thống với Malaysia – yếu tố được cho là cơ sở để được công nhận tư cách thi đấu theo quy định của FIFA.

Ủy viên Ban Chấp hành Thanh niên của Đảng BERSATU, Muhammad Khairi Zainol Abidin, cho rằng đây chính là vấn đề thực sự mà FIFA đang đặt ra, chứ không chỉ là “sai sót hành chính” như cách Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) biện minh.

“Vấn đề đang được tranh cãi là ở cấp độ làm giả tài liệu, nói rằng bảy cầu thủ này có quan hệ huyết thống với Malaysia để đủ điều kiện được công nhận là cầu thủ gốc của Harimau Malaya.

Vấn đề này gây ra một cuộc tranh cãi còn đáng lo ngại hơn, khi xuất hiện cáo buộc rằng một số gia đình của các cầu thủ đó phủ nhận, khẳng định rằng những cầu thủ này thực sự không có quan hệ huyết thống với Malaysia”, ông Khairi nói.

Holgado, cầu thủ ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam, nằm trong nhóm bị FIFA xử phạt.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cáo buộc có hành vi làm giả tài liệu liên quan đến ông bà của bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo FIFA, những thông tin mà FAM cung cấp không trùng khớp với hồ sơ gốc do cơ quan chức năng của quốc gia nơi các cầu thủ này sinh ra cung cấp. Sau khi điều tra, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sỹ (hơn 11 tỷ đồng), đồng thời phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 70 triệu đồng) và cấm tham 7 cái tên kể trên gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

FAM ngay sau đó đã ra thông cáo phủ nhận cáo buộc làm giả, khẳng định sự cố là do “lỗi hành chính”, khi một nhân viên vô tình tải lên tài liệu do nhà môi giới cầu thủ cung cấp, thay vì giấy tờ chính thức từ Cục Đăng ký Quốc gia (JPN).

Đội hình xuất phát với dàn nhập tịch hùng hậu của tuyển Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0 hôm 10/6 vừa qua.

Tuy nhiên, ông Khairi nhấn mạnh, cách giải thích này là không thể chấp nhận, đồng thời kêu gọi Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia không được im lặng.

“Bộ Thanh niên và Thể thao không thể im lặng. Bộ trưởng cần phải trả lời rõ ràng liệu 7 cầu thủ này có thực sự đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định của FIFA để đại diện cho Malaysia với tư cách là cầu thủ nhập tịch hay không?”, ông Khairi nhấn mạnh trong tuyên bố hôm thứ Hai (13/10).

Ông nói thêm: “Điều mà FIFA đặt câu hỏi là về tư cách của những cầu thủ này, rằng liệu họ có đủ điều kiện để thi đấu với tư cách cầu thủ có nguồn gốc liên quan đến Malaysia theo đúng luật và quy định của FIFA hay không? Vấn đề mà họ chất vấn là việc có hay không hành vi làm giả tài liệu?”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail trước đó khẳng định rằng quyền công dân của 7 cầu thủ nói trên được cấp theo đúng quy định của Hiến pháp Liên bang, cụ thể là Điều 19 và Mục 20(1)(e) của Phụ lục Hai, Phần 3, cùng Mục 10(a) của Luật Đăng ký Sinh và Tử năm 1957.

Dù vậy, ông Khairi khẳng định FIFA không hề đặt vấn đề về quốc tịch, mà về tính trung thực của mối quan hệ huyết thống.

Phát biểu của ông Khairi được xem là tăng thêm áp lực cho Bộ Thanh niên và Thể thao cùng FAM, khi dư luận Malaysia đang yêu cầu lời giải thích rõ ràng, minh bạch cho vụ việc khiến bóng đá nước này lao đao.