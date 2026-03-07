Tuyển Nhật Bản đại thắng 11-0, đẩy tuyển Việt Nam vào cục diện khó lường ở giải châu Á

Sau trận thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận đầu tiên, tuyển Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đối đầu Ấn Độ tại lượt trận thứ hai bảng C Asian Cup 2026 vào tối nay (7/3).

Ngay từ những phút đầu, tuyển nữ Nhật Bản đã tràn lên tấn công và sớm có bàn mở tỷ số. Phút thứ 4, Yamamoto tung cú sút xa đầy bất ngờ khiến thủ môn Ấn Độ hoàn toàn bó tay, đưa đội bóng xứ Phù tang vươn lên dẫn trước.

Sức ép của tuyển Nhật Bản nhanh chóng được duy trì trong những phút tiếp theo. Phút 13, Yamamoto đi bóng xuống đáy biên rồi chuyền thuận lợi để Hasegawa dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, Miyazawa tận dụng tốt pha phối hợp đẹp mắt của đồng đội để ghi bàn thứ ba.

Tuyển nữ Nhật Bản gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội. Phút 35, Miyazawa tiếp tục tỏa sáng khi thoát xuống dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo tinh tế của Tanaka, nâng tỷ số lên 4-0.

Trước khi hiệp một khép lại, Nhật Bản còn được hưởng phạt đền sau khi VAR xác định hậu vệ Sweety phạm lỗi với Kumagai trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Seike không mắc sai lầm nào, giúp Nhật Bản dẫn 5-0 sau 45 phút đầu.

Bước sang hiệp hai, cơn ác mộng của tuyển nữ Ấn Độ vẫn chưa dừng lại. Phút 47, Hijikata căng ngang để Ueki dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 6-0. Chỉ ba phút sau, Ueki tiếp tục lập công với cú sút xa hiểm hóc, ghi bàn thứ bảy cho Nhật Bản.

Phút 55, Seike dễ dàng đệm bóng cận thành sau pha căng ngang của đồng đội để nâng tỷ số lên 8-0. Đến phút 62, Hijikata bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng chuẩn xác của Yamamoto, đưa Nhật Bản ghi bàn thứ chín.

Phút 65, Ueki tiếp tục tỏa sáng khi đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 10-0. Đến phút 81, Miyazawa hoàn tất cú đúp cho riêng mình sau pha căng ngang chính xác của Ueki, ấn định chiến thắng 11-0 cho tuyển nữ Nhật Bản.

Chung cuộc, tuyển nữ Nhật Bản đánh bại tuyển nữ Ấn Độ với tỷ số 11-0 sau 90 phút, khẳng định sức mạnh vượt trội tại bảng đấu. Với 6 điểm trọn vẹn, đội bóng này dẫn đầu bảng C và chính thức giành vé vào tứ kết sớm một lượt trận.

Cục diện bảng C sau lượt trận thứ hai.

Ở lượt trận cuối, tuyển Nhật Bản sẽ chạm trán Việt Nam. Trong khi đó, Ấn Độ đối đầu tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Đáng chú ý, cả 3 đội còn lại của bảng C đều còn cơ hội đi tiếp.

Ngoài tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa đang có 3 điểm và sáng cửa vào tứ kết, tuyển Ấn Độ dù chưa có điểm nào cũng vẫn còn hi vọng.

Nếu tuyển Việt Nam thua Nhật Bản, đồng thời Ấn Độ thắng từ 2 bàn trở lên, hoặc thắng Đài Bắc Trung Hoa với cách biệt 1 bàn với các tỉ số từ 2-1 trở lên, đội bóng xứ tỷ dân sẽ có vé.

Điều này đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó khi không thể tự quyết định số phận của mình, mà phải chờ đợi kết quả cặp đấu Ấn Độ - Đài Bắc Trung Hoa ở lượt cuối.

Theo điều lệ giải, hai đội nhất nhì mỗi bảng và 2/3 đội xếp thứ có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.