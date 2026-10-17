Tuyển người quét lá hồ bơi trong villa ở TP.HCM lương 1 triệu/tháng gây tranh cãi: Chủ nhà lên tiếng

Bài đăng tìm người dọn dẹp hồ bơi, quét sân với mức lương 1 triệu đồng/tháng đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, một bài đăng tuyển người dọn dẹp hồ bơi, quét sân tại một villa ở TP.HCM thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo nội dung bài đăng, chủ nhà muốn tìm một người làm part-time, khoảng 3 ngày dọn một lần, với mức lương 1 triệu đồng/tháng.

Người đăng cho biết hồ bơi thường xuyên có lá rụng, rác trôi trên mặt nước và khu vực sân xung quanh cũng cần được quét dọn. Công việc vốn do chủ nhà tự làm, mỗi lần mất khoảng 2 tiếng, nhưng vì quá bận rộn nên muốn tìm thêm người phụ giúp. Bài đăng cũng đề cập sẽ có thưởng thêm nếu người làm hoàn thành tốt công việc.

Nội dung bài đăng gây chú ý: “Villa mình có hồ bơi như ảnh do hàng ngày lá rớt nhiều dưới hồ và sân xung quanh hồ. Mỗi ngày mình tự dọn thì tầm 2 tiếng là xong mà việc nhiều quá nên nay cần một người phụ làm partime tầm 3 ngày dọn 1 lần. Mỗi ngày công việc là dọn rác lá hồ bơi và quét sân. Lương: 1 triệu/ tháng (sẽ có thưởng thêm nếu làm tốt)”

Bài đăng tìm người hỗ trợ dọn dẹp đang gây tranh cãi trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện, mức lương 1 triệu đồng/tháng đã trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng số tiền này quá thấp so với khối lượng công việc được liệt kê, nhất là khi ngoài dọn hồ bơi còn kèm thêm quét sân. Việc đưa ra yêu cầu làm định kỳ nhiều lần trong tháng nhưng chỉ trả một khoản cố định cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách tính công và thời gian làm việc thực tế.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng cần làm rõ tần suất và thời lượng công việc trước khi đánh giá mức lương. Nếu đây chỉ là công việc thời vụ, mỗi lần làm trong khoảng 1-2 tiếng và người nhận việc có thể chủ động sắp xếp lịch, mức thu nhập cần được nhìn nhận dựa trên tổng số giờ làm thực tế thay vì so sánh trực tiếp với công việc toàn thời gian.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Có ghi thiếu số 0 nào không nhỉ chứ sao lại chỉ có 1 triệu đồng/tháng, không đủ tiền xăng xe đi lại nữa”.

- “Giờ thuê giúp việc theo giờ cũng đã vài trăm nghìn 1 ngày từ 2-3 tiếng rồi. Không hiểu chủ nhà tính toán như nào mà lại để mức lương khá giật mình”.

- “1 triệu thì khó quá… Giờ giá cả cái gì cũng cao, mức dọn dẹp này thật sự là rất thấp”.

- “Nhưng nếu bình tĩnh, tính toán lại theo bài đăng thì chia ra cũng hợp lý đấy. 3 ngày dọn 1 lần, mỗi lần khoảng 2 tiếng là xong. Như vậy 1 tháng 10 lần, tổng 20 tiếng chia ra khoảng 50k/tiếng thì không phải thấp đâu”.

- “Nói chung hợp với ai ở gần, bài đăng cũng ghi rõ, thời gian giờ giấc linh hoạt nên ai hợp thì làm thôi”.

Liên hệ với chủ nhân bài đăng, Bảo Trần (TP.HCM) đã chia sẻ thêm về nhu cầu tuyển người cũng như những thông tin chưa được thể hiện đầy đủ trong bài đăng ban đầu.

Theo Bảo, villa nói trên được anh thuê lại để kinh doanh dịch vụ, phục vụ các đoàn phim đến quay chụp, gia đình có người thân từ quê lên TP.HCM nghỉ ngơi, các nhóm tổ chức tiệc, sự kiện công ty quy mô nhỏ hoặc đám cưới. Do đó, việc giữ cho hồ bơi và khu vực sân xung quanh sạch sẽ là điều cần thiết trước khi bàn giao cho khách.

Theo chia sẻ từ chủ bài đăng, công việc chỉ cần làm trong khoảng thời gian 2 tiếng là hoàn thành, vài ngày dọn một lần (Ảnh: NVCC)

Anh cho biết: “Thật ra, hồ bơi có lá rụng nhiều đôi khi ảnh hưởng đến mỹ quan của nhà, mà mình thì có nhiều việc nên đôi khi không đảm bảo được. Vì vậy, mình mới cần tìm một người làm part-time, sắp xếp theo lịch rảnh của người làm, không yêu cầu bằng cấp hay gì hết”.

Chủ bài đăng lý giải mức lương được đưa ra dựa trên thời lượng công việc mà anh dự tính. Theo anh, công việc thực tế không cần thực hiện hằng ngày. Trước đây, Bảo thường 5-7 ngày mới dọn lá, vớt rác ở hồ bơi và quét sân một lần, mỗi lần khoảng 1 tiếng 30 phút. Tuy nhiên, khi đăng tuyển, anh ghi tần suất 3 ngày/lần và thời gian khoảng 2 tiếng để chủ động hơn trong việc vệ sinh.

“Mình tính mức lương 50.000 đồng/tiếng nên mới đưa ra mức 1 triệu đồng/tháng. Nhưng ban đầu do có việc ghi thông tin có chút nhầm lẫn nên thật sự mình không nghĩ bài đăng lại viral và nhận được nhiều ý kiến trái chiều như vậy”, Bảo chia sẻ.

Anh cũng cho biết bản thân ưu tiên tìm người sống gần villa, bởi đây là công việc bán thời gian, thời lượng mỗi buổi không dài. Bảo Trần bày tỏ: “Nếu người làm ở quá xa thì việc di chuyển có thể trở thành gánh nặng, đồng thời phát sinh những bất tiện trong quá trình đi làm. Trong trường hợp khối lượng công việc thực tế nhiều hơn dự kiến, mình vẫn có chính sách hỗ trợ thêm tiền cho người làm”.

Bên cạnh đó, trước những hoài nghi từ phía cư dân mạng, Bảo nhấn mạnh đây là công việc do chính anh đăng tuyển, không phải nhận yêu cầu từ chủ nhà rồi đăng tìm người làm thay. Villa được anh thuê để kinh doanh dịch vụ, còn việc tuyển người dọn dẹp là nhu cầu phát sinh trong quá trình vận hành.

Trước đó, anh từng thuê một người quen phụ trách công việc này với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên hiện tại do bận việc cá nhân, không thể chủ động sắp xếp thời gian mỗi khi villa có khách, phải xin nghỉ nên cần tuyển thêm người phụ giúp.

Bảo cũng cho biết, ngoài công việc vệ sinh hồ bơi và sân vườn, những việc nhà khác đã có một bên dịch vụ đảm nhận. Người phụ trách các công việc này vốn quen biết anh, nhưng do vóc dáng nhỏ và lo ngại khi sử dụng chiếc vợt dài để vớt lá nên không đảm nhận phần vệ sinh hồ bơi.

Hiện tại, Bảo cho biết đã tìm được người nhận công việc. “Chị nhận việc cũng rất vui vẻ, cảm thấy mức lương cũng như yêu cầu công việc phù hợp với những gì chị đang tìm nên mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Mong là những ồn ào, tranh cãi không đáng có cũng khép lại tại đây”, Bảo bày tỏ.