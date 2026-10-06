Tuyến metro gần 6 tỷ USD, dài 24 km chậm tiến độ, nhà thầu Trung Quốc bị giục đưa thêm người tới thi công

Dự án được cho là bị chậm tiến độ từ tháng 8.

Thị trưởng Bogota (Colombia), Carlos Fernando Galan, đã thúc giục nhà thầu Trung Quốc đưa thêm công nhân tới xây dựng tuyến tàu điện (metro) đầu tiên của thành phố, sau khi cơ quan kiểm toán nước này cảnh báo rằng một số hạng mục của dự án bị chậm tiến độ có thể khiến việc khai trương bị lùi tới tháng 3/2028.

"Chúng ta đang bước vào giai đoạn then chốt, đó là chặng cuối cùng", ông Galan nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tạp chí tin tức địa phương Semana ngày 5/10.

"Chúng ta cần tuyến Metro số 1 đẩy nhanh tiến độ và tăng cường nhân lực tại các nhà ga."

Dự án tuyến đường sắt trên cao dài 24 km do liên danh giữa Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc (85%) và Hệ thống Tàu điện ngầm Tây An (15%) thực hiện. Năm 2019, liên danh này thắng thầu dự án với hợp đồng trị giá khoảng 5,75 tỷ USD. Cho đến nay, đây là gói thầu quốc tế lớn nhất mà một công ty Trung Quốc từng có được tại khu vực Mỹ Latinh.

Ông Galan cho biết tiến độ công trình vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, cầu vượt và các đoàn tàu đã được đưa vào hoạt động và hầu hết các đầu máy đã đến Bogota.

Tuy nhiên, tiến độ các nhà ga, không gian công cộng và hệ thống thông tin liên lạc đang bị chậm. Người đứng đầu thành phố cho rằng khó khăn hiện nay là làm sao để mọi phần của hệ thống hoạt động đồng bộ trước thời hạn mà thành phố đã đặt ra.

Ông Galan cho biết ông muốn công trình hoàn thành vào tháng 9 năm sau để tuyến metro có thể bắt đầu chạy thử nghiệm vài tháng mà không có hành khách, với cầu vượt dự kiến hoàn thành vào tháng 1 hoặc tháng 2.

"Vấn đề này rất phức tạp và chúng ta phải điều chỉnh một số thứ để đạt được mục tiêu đó", ông nói.

Dự án đã bị chậm trễ từ cuối tháng 8, khi số liệu của thành phố cho thấy tiến độ hoàn thành đạt 82,33% so với mức 86,79% theo kế hoạch ban đầu, Văn phòng Tổng Kiểm toán Colombia cho biết.

Đến tháng 8, hơn 18 km cầu vượt đã được xây dựng và 19 trong số 30 đoàn tàu đã được bàn giao. Các công trình đường sá và không gian công cộng bị chậm tiến độ 52,34%, trong khi các nhà ga và điểm ra vào bị chậm 19,24%. Hệ thống cùng thiết bị chậm 18,58%.

Leonidas Narvaez, người điều hành Công ty Metro Bogota thuộc sở hữu nhà nước, đã thừa nhận sự chậm trễ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước và cho biết nhóm của ông đã yêu cầu liên danh nhà thầu tuyển thêm người và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà ga.

Theo SCMP