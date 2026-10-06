HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tuyến metro gần 6 tỷ USD, dài 24 km chậm tiến độ, nhà thầu Trung Quốc bị giục đưa thêm người tới thi công

Y Vân
|

Dự án được cho là bị chậm tiến độ từ tháng 8.

Thị trưởng Bogota (Colombia), Carlos Fernando Galan, đã thúc giục nhà thầu Trung Quốc đưa thêm công nhân tới xây dựng tuyến tàu điện (metro) đầu tiên của thành phố, sau khi cơ quan kiểm toán nước này cảnh báo rằng một số hạng mục của dự án bị chậm tiến độ có thể khiến việc khai trương bị lùi tới tháng 3/2028.

"Chúng ta đang bước vào giai đoạn then chốt, đó là chặng cuối cùng", ông Galan nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tạp chí tin tức địa phương Semana ngày 5/10.

"Chúng ta cần tuyến Metro số 1 đẩy nhanh tiến độ và tăng cường nhân lực tại các nhà ga."

Dự án tuyến đường sắt trên cao dài 24 km do liên danh giữa Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc (85%) và Hệ thống Tàu điện ngầm Tây An (15%) thực hiện. Năm 2019, liên danh này thắng thầu dự án với hợp đồng trị giá khoảng 5,75 tỷ USD. Cho đến nay, đây là gói thầu quốc tế lớn nhất mà một công ty Trung Quốc từng có được tại khu vực Mỹ Latinh.

Ông Galan cho biết tiến độ công trình vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, cầu vượt và các đoàn tàu đã được đưa vào hoạt động và hầu hết các đầu máy đã đến Bogota.

Tuy nhiên, tiến độ các nhà ga, không gian công cộng và hệ thống thông tin liên lạc đang bị chậm. Người đứng đầu thành phố cho rằng khó khăn hiện nay là làm sao để mọi phần của hệ thống hoạt động đồng bộ trước thời hạn mà thành phố đã đặt ra.

Ông Galan cho biết ông muốn công trình hoàn thành vào tháng 9 năm sau để tuyến metro có thể bắt đầu chạy thử nghiệm vài tháng mà không có hành khách, với cầu vượt dự kiến hoàn thành vào tháng 1 hoặc tháng 2.

"Vấn đề này rất phức tạp và chúng ta phải điều chỉnh một số thứ để đạt được mục tiêu đó", ông nói.

Dự án đã bị chậm trễ từ cuối tháng 8, khi số liệu của thành phố cho thấy tiến độ hoàn thành đạt 82,33% so với mức 86,79% theo kế hoạch ban đầu, Văn phòng Tổng Kiểm toán Colombia cho biết.

Đến tháng 8, hơn 18 km cầu vượt đã được xây dựng và 19 trong số 30 đoàn tàu đã được bàn giao. Các công trình đường sá và không gian công cộng bị chậm tiến độ 52,34%, trong khi các nhà ga và điểm ra vào bị chậm 19,24%. Hệ thống cùng thiết bị chậm 18,58%.

Leonidas Narvaez, người điều hành Công ty Metro Bogota thuộc sở hữu nhà nước, đã thừa nhận sự chậm trễ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước và cho biết nhóm của ông đã yêu cầu liên danh nhà thầu tuyển thêm người và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà ga.

Theo SCMP

Tags

galan

Metro

công ty trung quốc

tàu điện ngầm

colombia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại