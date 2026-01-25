Tuyến metro 9.000 tỷ đồng, dài gần 18km của Sun Group ở đặc khu lớn nhất Việt Nam nhận chỉ đạo nóng

Theo Cổng TTĐT tỉnh An Giang, mới đây, ông Ngô Công Thức Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai các tiểu đề án và các công trình, dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chỉ đạo liên quan đến Dự án tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát đầy đủ căn cứ pháp lý, hồ sơ phân cấp công trình; đối chiếu các quy định của Luật Kiến trúc và pháp luật chuyên ngành đường sắt.

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc tổ chức thi tuyển hoặc không thi tuyển phương án kiến trúc theo Điều 28 Luật Đường sắt 2025, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đối với các dự án hạ tầng khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể theo từng nhóm. Với Dự án ĐT.975, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp nhà đầu tư, UBND đặc khu Phú Quốc và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật tổ chức di dời đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và các hạ tầng kỹ thuật khác trong phạm vi dự án; bàn giao mặt bằng kịp thời, bảo đảm không làm gián đoạn thi công.

Đối với Dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông và An Thới, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết theo từng tuyến, xác định rõ điểm nghẽn, mốc hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị; báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp di dời, ngầm hóa hạ tầng theo yêu cầu tiến độ.

UBND đặc khu Phú Quốc được giao chủ trì, phối hợp chủ đầu tư thành lập tổ rà soát, vận động; tổ chức yêu cầu các hộ dân tháo dỡ mái che, hàng rào, vật kiến trúc lấn chiếm, giải tỏa các trường hợp cản trở thi công để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Về Dự án tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư. Dự án đã được HĐND tỉnh An Giang thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 10/2025 và tổ chức lễ khởi công ngày 19/12/2025.

Tuyến có chiều dài gần 18 km, bố trí từ 5–7 nhà ga, cùng 1 trung tâm bảo dưỡng phương tiện. Phương tiện khai thác là đoàn tàu gồm 3–5 khoang (module), tốc độ thiết kế 70–100 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án gần 9.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước không quá 70% (tương đương hơn 6.200 tỷ đồng) và vốn nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án không thấp hơn 30% (tương đương hơn 2.600 tỷ đồng).

Dự án dự kiến hoàn thành để phục vụ Hội nghị APEC 2027, đồng thời góp phần kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách, giảm tai nạn giao thông và phát thải, hướng tới phát triển đô thị xanh tại đặc khu Phú Quốc đến năm 2030.

Ngoài ra, đối với các dự án do Sun Group làm nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, với Đại lộ APEC, mục tiêu là có mặt bằng vào ngày 15/2/2026. Đối với khu tái định cư An Thới – hiện gặp khó khăn do nguồn gốc đất phức tạp, quá trình sử dụng và mua bán qua nhiều chủ thể – tỉnh đề xuất đẩy nhanh việc lập phương án, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 15/2/2026.