Tuyền Mập: "Mình làm bằng cái tâm nên rất ngại nổi tiếng”

Tuyền Mập là nữ nghệ sĩ gây chú ý với ngoại hình quá cỡ và cũng rất dí dỏm, cá tính. Cô cũng thu hút khán giả bởi lối diễn xuất chân thật, tự nhiên qua nhiều vai diễn. Gần 20 năm làm nghề là một hành trình đầy sống động với nhiều dấu ấn khó quên.

Dù không quá giàu có nhưng Tuyền Mập được nhận xét là người sống hào sảng, thương anh em trong nghề. Khi được mời tham gia phim tốt nghiệp, chỉ cần không kẹt lịch, Tuyền Mập sẵn sàng đồng ý và chỉ nhận tiền xăng xe, cà phê chứ không lấy cát-xê.

Nữ nghệ sĩ có nhiều giai thoại khá thú vị. Có lần, Tuyền Mập đi quay chương trình, cát-xê 4,5 triệu đồng thì cô bao ê-kíp hậu trường ăn uống hết 3 triệu. Lần khác quay game show, Tuyền Mập cũng bao cả phim trường ăn chả giò khiến ai cũng vui vẻ, xúc động.

Đi quay phim ở Đồng Tháp, Tuyền Mập mua nước cam cho cả ê-kíp uống. Những xe bán nước trái cây gần phim trường đều thành mối ruột của Tuyền Mập vì lần nào cô cũng mua 30, 40 ly.

Khi hỏi Tuyền Mập về những câu chuyện này, nữ nghệ sĩ cười nói: “ Mình mua cho anh em như vậy, tiền không đáng bao nhiêu nhưng anh em vui, mình vui. Nói chung, tôi nhắm đủ không lỗ vốn là bao mọi người, bởi vì anh em ê-kíp khổ cực lắm ”.

Tuyền Mập và anh em ê-kíp trên phim trường.

Tuyền Mập tâm sự, bản thân không phải là một người giàu có, thậm chí catse của anh em diễn viên thời điểm hiện tại còn thấp hơn 10 năm trước nhưng cô vẫn sống được, một phần là nhờ có chồng hỗ trợ hàng tháng.



Nữ diễn viên bộc bạch: “ Lương tuy thấp hơn ngày xưa nhưng ít ra, so với những ngành nghề khác, mình vẫn khá hơn, khéo co thì ấm, khéo ăn thì no. Kiếm được tiền ít thì chi tiêu ít lại nhưng thực tế lương của chúng tôi có khi làm 2 ngày bằng người ta làm cả tháng. Cho nên khi đi làm, ngày cuối tôi thường bao anh em trong ê-kíp ăn là vậy ”.

Vì sự chân tình với mọi người nên Tuyền Mập rất được thương quý.

Không chỉ hào sảng với bạn bè, đồng nghiệp, người quen, Tuyền Mập còn có tấm lòng ngay thẳng và tử tế. Ngày 23/7 vừa rồi, Tuyền Mập đi siêu thị và tình cờ nhặt được một túi xách trong đó có 26 triệu Việt Nam đồng, cùng nhiều ngoại tệ và giấy tờ tùy thân. Cô đem nộp lại cho siêu thị và đứng chờ chủ nhân của chiếc túi tới nhận đồ rồi mới đi.



Khi được chủ nhân chiếc túi cảm ơn 1 triệu, Tuyền Mập đã không nhận mà để lại quầy cho nhân viên siêu thị. Nhắc về câu chuyện này, Tuyền Mập vui nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Cô cười chia sẻ: “ Mình làm bằng cái tâm nên rất ngại nổi tiếng, dù thực tế thì nghệ sĩ ai cũng muốn nổi tiếng ”.