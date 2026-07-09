Tuyển Malaysia thua đậm Indonesia

Tuyển Malaysia nhận thất bại.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2027, 2 đội tuyển U17 Malaysia và U17 Indonesia đã có 2 lượt trận giao hữu với nhau. Ở trận lượt đi, 2 đội hòa nhau 1-1. Nhưng tới trận lượt về, U17 Indonesia đã đánh bại Malaysia với tỉ số cách biệt 3-0.

U17 Malaysia (áo đen) thua đậm trước U17 Indonesia

Haikal Kamil mở tỉ số cho U17 Indonesia ở ngay phút thứ 10. Tới phút thứ 20, Dhamar Try Kusuma ghi bàn nhân đôi cách biệt. Dewa Gede Majesta ấn định kết quả 3-0 với pha lập công ở phút 43. Không những không thể tìm được bàn thắng danh dự, U17 Malaysia còn bị đuổi 1 cầu thủ trong hiệp hai vì phạm lỗi thô bạo.

Cả 2 đội tuyển U17 Indonesia và U17 Malaysia đều trong giai đoạn tái thiết sau chuỗi thành tích đáng thất vọng. U17 Malaysia để thua 0-4 trước U17 Việt Nam tại vòng loại và không thể giành vé dự giải U17 châu Á 2026. Trong khi đó, U17 Indonesia dù nhận được tấm vé đặc cách tham dự nhưng cũng không vượt qua nổi vòng bảng giải U17 châu Á 2026.

U17 Malaysia đã thua U17 Việt Nam tới 3 lần liên tiếp trong 1 năm qua

U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á chắc chắn có mặt tại VCK U17 châu Á 2027. Tấm vé này có được nhờ vào thành tích lọt vào VCK U17 World Cup 2026. Còn U17 Indonesia và U17 Malaysia cũng như các đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á sẽ phải tham dự vòng loại U17 châu Á 2027 diễn ra tháng 11/2026.