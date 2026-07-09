Cảnh báo cho đội tuyển Pháp: Trọng tài người Argentina từng rút 10 thẻ đỏ trong 1 trận đấu!

Trọng tài người Argentina Facundo Tello sẽ cầm còi trận đấu tứ kết World Cup Pháp vs Maroc.

Theo công bố của FIFA, trọng tài người Argentina Facundo Tello cầm còi trận đấu tứ kết World Cup giữa Pháp và Maroc. Ngoài ra, ông còn được hỗ trợ bởi 4 trọng tài khác cũng đến từ Argentina bao gồm: hai trợ lý Jan Pablo Belatti và Gabriel Chade, trọng tài thứ tư Dario Herrera và trợ lý dự bị Cristian Navarro.

Trọng tài Facundo Tello từng có kinh nghiệm cầm còi ở nhiều giải đấu lớn như World Cup, Euro cùng nhiều giải đấu cấp CLB danh giá khác. Vị "vua áo đen" người Argentina tỏ ra nghiêm khắc và sẵn sàng rút thẻ nhằm làm dịu những "cái đầu nóng" của cầu thủ 2 bên, đặc biệt trong các trận đấu căng thẳng.

Trọng tài người Argentina Facundo Tello

Năm 2022, trọng tài Facundo Tello từng nổi tiếng thế giới với việc rút tới... 10 thẻ đỏ trong một trận đấu. Đó là trận đấu Siêu cúp Argentina giữa Boca Juniors và Racing Club. Cuộc đọ sức diễn ra quyết liệt với nhiều tình huống tranh chấp quá mức cần thiết trên sân, cuối cùng Racing Club giành chiến thắng 2-1 sau 120 phút thi đấu.

Trong 2 hiệp chính, trọng tài Facundo Tello rút ra 8 thẻ vàng chia đều cho mỗi đội. Phút bù giờ hiệp hai, ông rút thẻ đỏ cho cầu thủ Sebastián Villa và HLV Hugo Ibarra bên phía Boca Juniors cùng cầu thủ Johan Carbonero bên phía Racing Club.

Trọng tài Tello sẵn sàng mạnh tay rút thẻ phạt

Bước vào hiệp phụ, nhất là sau khi Racing Club ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1, bạo lực lại bùng phát. Các cầu thủ Racing Club trong khi ăn mừng bàn thắng đã có những động thái phần nào khiêu khích. Đáp lại, cầu thủ Boca Juniors đã lao vào "thượng cẳng chân, hạ cằng tay". Kết quả, ông Facundo Tello đã truất quyền thi đấu của hàng loạt cầu thủ 2 bên. Tổng cộng, vị trọng tài người Argentina đã dùng tới 10 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng trong trận đấu.

Sự nghiêm khắc của ông Facundo Tello là điều mà cả 2 đội Pháp và Maroc cần lưu ý. Nếu như không giữ được sự bình tĩnh trong các tình huống tranh chấp, các cầu thủ 2 bên có thể phải nhận thẻ phạt và đối mặt nguy cơ bị treo giò ở những vòng đấu tiếp theo.