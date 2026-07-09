FIFA xếp 5 trọng tài Argentina bắt trận đấu của Pháp, HLV Deschamps nói thẳng một câu

HLV Deschamps đã lên tiếng.

Trước thềm trận đấu Pháp vs Maroc thuộc vòng tứ kết World cup 2026, vấn đề trọng tài được dư luận quan tâm. Đặc biệt khi FIFA đã cử tổ trọng tài với 5 người đến từ Argentina làm nhiệm vụ ở trận đấu, bao gồm: trọng tài chính Facundo Tello, hai trợ lý Jan Pablo Belatti và Gabriel Chade, Dario Herrera đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư, còn Cristian Navarro là trợ lý dự bị.

Tuy nhiên, HLV Deschamps của đội tuyển Pháp đã nhanh chóng bác bỏ những lo lắng về trọng tài: "Mọi người có thể đặt ra những câu hỏi đó, nhưng tôi thì không để tâm. Tôi chỉ hy vọng trọng tài sẽ điều khiển trận đấu tốt như ông Francois Letexier và các trợ lý đã làm ở một trận đấu khác. Đối thủ của tôi là Maroc, chứ không phải trọng tài. Nhiệm vụ của họ là áp dụng luật chơi một cách công bằng nhất".

HLV Deschamps

Ông Deschamps tiếp lời: "Sai lầm duy nhất đến từ các cầu thủ. Trong mọi trận đấu đều có những tình huống có thể làm thay đổi cục diện cuộc chơi. Việc phàn nàn thường phụ thuộc vào bạn đứng ở phía nào. Chúng tôi chỉ hy vọng trận đấu tứ kết World Cup sẽ có ít sai sót nhất từ cả hai phía".

Đội tuyển Pháp là đương kim á quân World Cup và đang xếp hạng cao nhất trên BXH FIFA. Nhưng Maroc cũng không hề đơn giản khi đã vươn lên vị trí thứ 6 thế giới. Trên hành trình vào đến tứ kết, Maroc đã đánh bại một "đại gia" từ châu Âu là Hà Lan.

4 năm trước, Pháp từng thắng Maroc 2-0 ở vòng bán kết. Liệu Mbappe và đồng đội có thể tái lập thành tích này hay sẽ phải đón nhận cú sốc đến từ "Sư tử Atlas"? Trận đấu Pháp vs Maroc diễn ra lúc 03h00 ngày 10/7 (giờ Việt Nam).