Tuyển Malaysia thua đậm 0-11 trước ngày chạm trán Việt Nam

Để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia có chuyến tập huấn dài ngày tại châu Âu. Trong chuyến đi này, đoàn quân dưới quyền HLV Javier Jorda Ribera đã thi đấu giao hữu với đội U17 Croatia.

Bước vào trận đấu, U17 Malaysia chơi pressing tầm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng đội bóng Đông Nam Á sớm nhận “gáo nước lạnh” ở phút thứ 2. Từ tình huống tấn công biên đơn giản, U17 Croatia có bàn mở tỉ số.

Sức ép lớn đến từ các cầu thủ Croatia khiến U17 Malaysia càng chơi càng lúng túng. Hàng thủ đội bóng áo vàng mắc nhiều sai lầm và để cho đối phương dễ dàng khai thác. Hiệp một kết thúc với tỉ số 6-0 nghiêng về U17 Croatia.

U17 Malaysia (áo vàng) là đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2026

Sang hiệp hai, U17 Malaysia có những phút chơi chủ động hơn và tung ra được một vài pha dứt điểm. Dù vậy, độ khó của các tình huống này chưa đủ để mang về bàn thắng.

U17 Croatia sau đó lấy lại thế trận và tiếp tục tấn công dồn dập. Kết quả, đội bóng châu Âu ghi thêm 5 bàn nữa để khép lại cuộc đọ sức với chiến thắng chung cuộc 11-0.

Dù để thua đậm, U17 Malaysia vẫn thu được những bài học đáng giá. Họ sẽ trở về Malaysia sau chuyến tập huấn châu Âu trước khi sang Việt Nam tham dự vòng loại U17 châu Á 2025.

Tại vòng loại, U17 Malaysia cùng bảng với Việt Nam, Singapore, Quần đảo Bắc Mariana, Hong Kong (Trung Quốc) và Macau (Trung Quốc). Chỉ có 1 tấm vé đi tiếp thuộc về đội nhất bảng. Do đó, cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ vô cùng quyết liệt.