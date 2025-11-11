Giành chiến thắng lịch sử, tuyển Indonesia vẫn bị loại khỏi World Cup theo kịch bản nghiệt ngã?

Thua cả 2 trận đầu tiên, đội tuyển U17 Indonesia bước vào lượt trận cuối vòng bảng U17 World Cup 2025 với quyết tâm chiến thắng. Chỉ có giành trọn 3 điểm, đội bóng xứ Vạn đảo mới có thể nuôi hi vọng vào tấm vé đi tiếp. Phía bên kia chiến tuyến, U17 Honduras cũng đặt mục tiêu tương tự. Đội bóng đến từ khu vực CONCACAF vẫn chưa có điểm nào trong tay và rất cần 1 chiến thắng.

Cuộc đọ sức diễn ra cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả U17 Indonesia và U17 Honduras đều sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Đại diện Đông Nam Á tỏ ra lấn lướt đối thủ nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn là vấn đề với các cầu thủ Indonesia. Họ tung ra 10 cú sút trong hiệp một nhưng không thể ghi được bàn thắng.

U17 Indonesia (áo đỏ) chiếm ưu thế trước U17 Honduras

Trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm của Firjatullah đưa bóng đi ra ngoài khi mà khung thành đối phương không còn thủ môn. 45 phút đầu tiên khép lại với tỉ số 0-0.

Đầu hiệp hai, HLV Nova Arianto thực hiện liền 3 sự thay đổi người. Hiệu quả đến gần như ngay lập tức. Fandi Ahmad, 1 trong 3 cầu thủ vào sân, có đường chuyền tinh tế châm ngòi cho tình huống dẫn đến quả penalty cho U17 Indonesia. Trên chấm 11, Evandra Florasta thực hiện thành công mở tỉ số trận đấu.

Nhưng U17 Honduras cũng sớm tìm được bàn san bằng cách biệt. Đội trưởng Putu Panji bên phía U17 Indonesia vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả 11m. Luis Suazo không mắc sai lầm nào, đánh bại thủ môn để gỡ hòa 1-1.

Những phút cuối chứng kiến thế trận đôi công của 2 bên. Và cuối cùng U17 Indonesia là đội tỏ ra sắc sảo hơn. Phút 72, Alberto tung cú sút quyết đoán từ sát vạch 16m50 đưa bóng đi găm thẳng vào góc hiểm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Vạn đảo.

U17 Indonesia thắng chung cuộc 2-1

Lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Indonesia có được 1 trận thắng ở U17 World Cup. Một dấu mốc rất đáng nhớ cho bóng đá trẻ xứ Vạn đảo. Tiếc rằng, chiến thắng ấy lại chưa đủ để U17 Indonesia chắc suất giành vé vào vòng 1/16.

Bảng H kết thúc với ngôi đầu thuộc về Brazil, Zambia xếp thứ hai. 2 đội tuyển này cũng giành vé vào thẳng vòng 1/16. U17 Indonesia xếp thứ ba và phải chờ đợi cơ hội giành vé vớt dành cho đội hạng ba xuất sắc.

Xếp hạng chung cuộc bảng H U17 World Cup 2025

Theo quy định của U17 World Cup 2025, 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 1/16. Với 3 điểm cùng hiệu số -5, U17 Indonesia tạm thời đứng thứ 9 trên BXH. Họ sẽ phải hi vọng 1 trong số các đội Cộng hòa Séc (3 điểm, hiệu số +4), Paraguay (3 điểm, hiệu số 0) và Saudi Arabia (3 điểm, hiệu số 0) thua thật đậm ở lượt cuối để vượt qua cách biệt về hiệu số. Cánh cửa đi tiếp chưa đóng lại nhưng chỉ còn rất mong manh dành cho đại diện Đông Nam Á.