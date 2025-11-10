Mang ghế nhựa vào ngồi giữa sân, cầu thủ Việt Nam nhận án phạt nghiêm khắc

Tình huống gây tranh cãi diễn ra trong hiệp hai trận đấu giữa Trường Giang Gia Định và STP Food TP.HCM thuộc khuôn khổ giải Hạng Ba 2025. Phút 65, cầu thủ STP Food TP.HCM ngã trong vòng cấm đối phương. Trọng tài ban đầu thổi phạt penalty nhưng sau đó thay đổi quyết định và cho phía Trường Giang Gia Định phát bóng lên.

STP Food TP.HCM phản ứng với quyết định của trọng tài, khiến trận đấu bị gián đoạn. Cầu thủ A Hưng còn mang cả ghế nhựa vào ngồi trong sân. Sau khi giám sát xuống làm việc, trận đấu mới trở lại ở phút 75. Kết quả cuối cùng, 2 đội hòa nhau 1-1.

Cầu thủ A Hưng của CLB STP Food TP.HCM mang ghế vào sân ngồi

BTC sau đó ra quyết định kỷ luật các cá nhân bên phía CLB STP Food TP.HCM: cầu thủ A Hưng bị phạt số tiền 1.250.000 đồng và đình chỉ 3 trận, HLV Nguyễn Văn Long và cán bộ phân tích kỹ thuật Thái Văn Dũng mỗi người bị phạt số tiền tương tự và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận tiếp theo, do phản ứng trọng tài và làm gián đoạn trận đấu.

BTC giải bóng đá Hạng Ba 2025 cũng đề nghị các CLB và thành viên tham dự nghiêm túc rút kinh nghiệm từ các hành vi vi phạm trước đây và thực hiện nghiêm các quy định. Tất cả thành viên phải tuân thủ tuyệt đối Quy định về kỷ luật và Quy tắc ứng xử trong thi đấu do LĐBĐ Việt Nam ban hành, đảm bảo tôn trọng trọng tài, giám sát, đối phương và khán giả.