Tuyển Malaysia thắng 7-0 nhưng vẫn đối mặt nguy cơ bị loại sớm tại giải châu Á

Đối đầu U23 Mông Cổ trong lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Malaysia giành chiến thắng tương đối dễ dàng với tỉ số 7-0. Đại diện Đông Nam Á chiếm ưu thế trong cả trận đấu và liên tục "bắn phá" khung thành đối phương.

U23 Malaysia thắng 7-0 trước U23 Mông Cổ

Tuy nhiên, chiến thắng này vẫn chưa thể giúp U23 Malaysia thoát khỏi vị trí thứ ba bảng F. Đội bóng áo vàng đã bằng điểm với Lebanon và Thái Lan nhưng thua kém về thành tích đối đầu.

Lượt trận cuối cùng, U23 Malaysia sẽ chạm trán với U23 Thái Lan - ứng viên số một cho ngôi đầu bảng. Không chỉ sở hữu lực lượng mạnh, U23 Thái Lan còn có lợi thế sân nhà. Để có thể đi tiếp, U23 Malaysia cần một chiến thắng để lật ngược tình thế. Chỉ có điều, nhìn vào tương quan thực lực, mọi thứ là không hề dễ dàng cho U23 Malaysia.

U23 Malaysia vẫn đang xếp thứ ba bảng đấu

Điều lệ vòng loại U23 châu Á 2026 quy định chỉ có đội nhất bảng giành vé vào thẳng VCK. Đội nhì bảng sẽ phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác. Chỉ 4 trong 11 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành được tấm vé vớt. Cạnh tranh ngôi đầu bảng đã khó, giờ đây ngay cả vị trí nhì bảng cũng là một thử thách lớn đối với U23 Malaysia.