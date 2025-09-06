Diễn biến U23 Việt Nam vs U23 Singapore





Thông tin trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Cục diện bảng đấu

U23 Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 với 3 điểm, hiệu số +2. Nếu cả U23 Việt Nam và U23 Yemen cùng thắng trong lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc chắn giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng.

Chân sút hàng đầu

U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ, Viktor Lê – 1 bàn

U23 Singapore: Louka Tan – 1 bàn

U23 Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại U23 Singapore

Phong độ 5 trận gần nhất

U23 Việt Nam: Toàn thắng cả 5 trận, ghi 10 bàn thắng, nhận 2 bàn thua

U23 Singapore: Thắng 1, hòa 3, thua 1, ghi 5 bàn thắng, nhận 5 bàn thua

Thành tích đối đầu

Vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam 2-2 U23 Singapore

U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam 7-0 U23 Singapore

SEA Games 2019: U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore