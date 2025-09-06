Diễn biến U23 Việt Nam vs U23 Singapore
Thông tin trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Singapore
Cục diện bảng đấu
U23 Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 với 3 điểm, hiệu số +2. Nếu cả U23 Việt Nam và U23 Yemen cùng thắng trong lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc chắn giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng.
Chân sút hàng đầu
U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ, Viktor Lê – 1 bàn
U23 Singapore: Louka Tan – 1 bàn
Phong độ 5 trận gần nhất
U23 Việt Nam: Toàn thắng cả 5 trận, ghi 10 bàn thắng, nhận 2 bàn thua
U23 Singapore: Thắng 1, hòa 3, thua 1, ghi 5 bàn thắng, nhận 5 bàn thua
Thành tích đối đầu
Vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam 2-2 U23 Singapore
U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam 7-0 U23 Singapore
SEA Games 2019: U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore