Tuyển Malaysia sẽ lại tạo ra “mưa bàn thắng” để làm khó tuyển Việt Nam?

Tuyển Malaysia sẽ tiếp đón Lào trong lượt trận tiếp theo tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil vào ngày mai (14/10).

Tại trận lượt đi vài ngày trước, tuyển Lào chỉ có thể chơi tốt trong hiệp 1 nhưng sau đó họ đã “vỡ trận” trước Malaysia ở hiệp 2. Trong trận đó, Malaysia kiểm soát bóng 71%, thực hiện tổng cộng tới 26 cú sút, trong đó có 11 cú sút trúng đích, trong khi Lào chỉ thực hiện 2 cú sút trúng đích sau 4 pha dứt điểm. Chung cuộc, “Hổ Mã Lai” thắng 3-0.

Cựu HLV trưởng ĐTQG Malaysia, Wan Jamak Wan Hassan, đã đưa ra dự đoán rằng Malaysia sẽ giành chiên thắng đậm hơn ở lượt về vào ngày mai. Nhà cầm quân này cho rằng đội nhà có thể thắng rất đậm, giống như việc tuyển Việt Nam từng thắng đậm Lào 5-0 hồi tháng 3.

Cựu HLV Wan Jamak Wan Hassan cho rằng Malaysia sẽ hướng tới một chiến thắng cách biệt để củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời giúp toàn đội có hiệu ứng tốt hơn về mặt tinh thần.

Tuyển Malaysia tiếp tục hướng tới chiến thắng đậm trước Lào.

“Được chơi trên sân nhà, tôi nghĩ huấn luyện viên trưởng sẽ thiết kế lối chơi tấn công nhiều hơn. Ngay cả tại Viêng Chăn, Harimau Malaya cũng tạo ra nhiều cơ hội, mặc dù chỉ ghi được ba bàn thắng.

Tôi không có ý hạ thấp tuyển Lào, nhưng chúng tôi có thể tận dụng cơ hội này để chơi trên sân nhà và giành một chiến thắng đậm, giống như tuyển Việt Nam có thể đánh bại Lào với tỷ số cách biệt trước đó.

Vì vậy, nếu nhìn vào trận đấu hôm thứ Năm tuần trước, Harimau Malaya hoàn toàn có thể giành chiến thắng với tỷ số cách biệt nhiều hơn 3-0. Điều đó có thể thực hiện được nếu các cầu thủ tập trung và quyết tâm cao độ.

Mọi người đều muốn xem một trận đấu đẹp mắt, vì vậy với điều kiện sân tốt ở Bukit Jalil và sự chuẩn bị tốt, tôi cảm thấy các cầu thủ sẽ có thể thi đấu tốt hơn so với ở Viêng Chăn” – cựu HLV Wan Jamak Wan Hassan đánh giá.

Trong khi đó, theo trang báo Bharian, khả năng cao HLV Cklamovski sẽ thay đổi nhiều vị trí ở đội hình xuất phát trong trận đấu ngày mai. Tuy nhiên, mục tiêu mà HLV Cklamovski hướng tới vẫn là giành một chiến thắng cách biệt.

Hiện ở bảng F, Malaysia vẫn đang dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng còn tuyển Việt Nma đứng nhì với 6 điểm. Trong khi đó, tuyển Lào với 3 điểm xếp thứ 3 còn Nepal vẫn đứng cuối khi chưa có điểm.

Trong trường hợp Malaysia tiếp tục thắng đậm, tuyển Việt Nam sẽ càng gặp khó nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ cần toàn thắng tất cả các lượt trận còn lại với tỷ số càng đậm càng tốt.