Tuyển Indonesia thua trận cay đắng, giấc mơ World Cup CHÍNH THỨC tan vỡ

Tại bảng B, vòng loại thứ 4 World Cup 2026, sau thất bại đau đớn 2-3 trước chủ nhà Saudi Arabia, tuyển Indonesia buộc phải giành chiến thắng trước Iraq để níu kéo hy vọng giành suất dự vòng play-off khu vực châu Á.

Việc gặp Iraq là thử thách rất khó với Indonesia. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa 2 đội, đại diện Tây Á đều trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt, toàn thắng cả 5. Xét rộng ra, tính từ năm 1973 - tức đã 52 năm, đội tuyển Iraq cũng chưa từng thua Indonesia.

Ở trận đấu gặp Iraq vào rạng sáng 12/6 (theo giờ Việt Nam), tuyển Indonesia đã chơi tốt nhưng cuối cùng họ vẫn lại gục ngã theo kịch bản cay đắng, sau hơn 100 phút thi đấu.

Indonesia nhập cuộc khá tốt.HLV Patrick Kluivert chỉ đạo các học trò kiểm soát bóng nhịp nhàng và tạo ra nhiều tình huống hãm thành trong hiệp một. Những pha phối hợp ngắn, ăn ý giữa Thom Haye, Kevin Diks hay Dean Ruben James giúp đội bóng áo đỏ chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian.

Indonesia cố gắng nhưng không đạt hiệu suất tốt ở khả năng tấn công.

Theo thống kê của chuyên trang Sofascore, trong hiệp 1, đội tuyển Indonesia bất ngờ là những người cầm bóng tốt hơn (gần 60%). “Garuda” cũng nhỉnh hơn đối thủ Iraq ở số cơ hội ghi bàn khi sút bóng đến 7 lần trong hiệp đấu này.

Tuy nhiên, trước hàng thủ kỷ luật và giàu kinh nghiệm của Iraq, các cơ hội của Indonesia vẫn chưa đủ sắc bén và đột phá để chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, tuyển Iraq thực hiện nhiều sự thay đổi ở tuyến giữa, các ngôi sao được chờ đợi như Zidane Iqbal, Ali Jasim đều được vào sân. Kể từ đây, thế trận cũng đổi chiều khi đại diện Tây Á nắm thế chủ động, liên tục gây sức ép về phía khung thành Indonesia. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 76, Zidane Iqbal thực hiện pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp, mở tỷ số cho Iraq.

Indonesia không thể ngăn Iraq ghi bàn trong hiệp 2.

Nhận bàn thua, Indonesia buộc phải dồn lên trong những phút còn lại. Họ nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng khác với hiệp 1, hàng thủ đội tuyển Iraq chơi rất tập trung. Dù đã rất cố gắng nhưng Indonesia chỉ có 3 lần dứt điểm ở hiệp 2, không lần nào xuyên thủng lưới đội tuyển Iraq. Cuối cùng, trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-0 cho Iraq sau khoảng hơn 100 phút thi đấu.

Thất bại đau đớn khiến Indonesia chính thức đứng cuối bảng B tại vòng loại thứ 4, qua đó chính thức chia tay với giấc mơ World Cup 2026. Trong khi đó, Iraq sẽ tranh ngôi đầu với Saudi Arabia để kiếm chiếc vé chính thức dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Tỷ số chung cuộc: Iraq 1-0 Indonesia

Đội hình xuất phát: