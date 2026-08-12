Tuyển Malaysia nhận tin xấu trước ngày đấu Việt Nam

Tuyển Malaysia gặp khó khăn trước ngày đấu Việt Nam.

Trang Stadium Astro (Malaysia) đưa tin, đội tuyển Malaysia chỉ có 16/25 cầu thủ trong buổi tập mới nhất nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 gặp Việt Nam. Một số vị trí chủ chốt đã không thể tham gia tập luyện do chấn thương và tình trạng thể lực không cho phép.

Những cái tên đáng chú ý vắng mặt là Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob. Endrick đá chính trong 2 trận đầu vòng bảng và đã ghi được 1 bàn thắng nhưng không thể ra sân trong 2 trận tiếp theo. Hậu vệ Jimmy Raymond gặp chấn thương đầu gối chưa xác định thời gian trở lại.

Đội tuyển Malaysia thiếu vắng một số cầu thủ vì chấn thương

Đối mặt với khó khăn, thủ môn Azri Ghani vẫn bày tỏ sự quyết tâm và tự tin trước thềm trận đấu gặp Việt Nam: "Trước hết, tôi muốn dành lời khen ngợi cho toàn đội vì đã thể hiện phong độ tốt nhất trong cả 4 trận đấu vòng bảng.

Hiện tại, tôi thấy các đồng đội gặp chấn thương đang hồi phục tốt. Tôi hy vọng họ có thể sớm trở lại cho trận đấu tiếp theo. Nhưng cho dù họ chưa kịp trở lại, những người còn lại vẫn đủ sức gánh vác. Tất cả những tuyển thủ trong danh sách dự AFF Cup đều đã khẳng định được năng lực, vì vậy chúng tôi không lo lắng. Tôi hy vọng toàn đội có thể cống hiến hết mình trong trận đấu với Việt Nam".

Trận bán kết lượt đi Malaysia vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8 trên SVĐ Kuala Lumpur (Malaysia).