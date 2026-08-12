Toàn thắng 5 trận, đội bóng Việt Nam vô địch đầy thuyết phục tại Trung Quốc

Đội bóng Việt Nam đã giành chức vô địch sau chuỗi trận ấn tượng.

Toàn thắng ở vòng bảng, U15 PVF (Việt Nam) giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá trẻ quốc tế Phoenix Cup 2026 tại Trung Quốc. Đối thủ của đại diện Việt Nam là U15 tuyển chọn Hong Kong (Trung Quốc). Đây là đối thủ mạnh và từng hòa U15 PVF trong trận đấu tập trước thềm giải đấu.

Bước vào trận đấu, 2 đội thi đấu ăn miếng trả miếng. Trong thế trận giằng co, U15 PVF mở tỉ số nhờ tận dụng tốt sai lầm của đối phương. Sau pha phá bóng không thực sự tốt của hậu vệ đội bạn, các cầu thủ U15 PVF lập tức tổ chức tấn công nhanh. Bóng được mở ra cánh trái trước khi chuyền vào trung lộ. Sau 2 nỗ lực dứt điểm liên tiếp, U15 PVF tìm thấy mành lưới đối phương. Người ghi bàn là Mạnh Duy.

Những phút tiếp theo, U15 tuyển chọn Hong Kong (Trung Quốc) cố gắng đẩy cao đội hình chơi tấn công. Đội bạn sử dụng khá nhiều những tình huống bóng bổng nhằm tận dụng ưu thế về thể hình. Nhưng sự tập trung của hàng thủ nói chung và thủ môn nói riêng giúp U15 PVF duy trì được lợi thế.

Tới phút 55, đại diện Việt Nam nhân đôi cách biệt sau pha phản công xuất sắc. Bá Huy thoát xuống cánh phải và chuyền bóng vừa tầm vào vòng cấm địa. Mạnh Duy có mặt đúng lúc để dứt điểm tung lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

U15 PVF giành chức vô địch Phoenix Cup

2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận chung kết. U15 PVF giành chức vô địch Phoenix Cup với thành tích toàn thắng. Các học trò của HLV Hoàng Thọ đã ghi tổng cộng tới 32 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu. Một chiếc cúp đầy thuyết phục cho những tài năng trẻ đến từ trung tâm PVF.