Tuyển Malaysia ngược dòng thắng đậm Lào, giành lấy ngôi đầu bảng SEA Games của tuyển Việt Nam

U22 Malaysia 4-1 U22 Lào (Bảng B SEA Games 33) | Video: FPT Play

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, với việc U22 Lào sớm mở tỉ số ngay phút thứ 4 trong cuộc đọ sức với U22 Malaysia.

Đội quân của HLV Ha Hyeok-jun có pha triển khai tấn công bài bản. Bóng được triển khai từ trung lộ ra biên trái, rồi sau đó được trả ngược vào trong đầy thuận lợi để Bounpharng Xaysombath dứt điểm chéo góc, mở tỉ số trận đấu.

U22 Lào chơi ăn miếng trả miếng trước U22 Malaysia trong 2/3 thời gian trận đấu.

Bàn thua sớm khiến U22 Malaysia phải sớm đẩy cao đội hình. Tuy nhiên thế trận phòng ngự với sơ đồ 5-4-1 của U22 Lào tạo ra vô vàn khó khăn cho đối thủ.

Phải nhờ đến một sai lầm của hàng thủ Lào, U22 Malaysia mới có được bàn gỡ hòa. Phút 33, Bounpharng Xaysombath mắc sai lầm khi phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Haykal Danish chớp thời cân bằng tỉ số 1-1 cho U22 Malaysia.

Bước sang hiệp 2, U22 Lào vẫn thi đấu đầy tự tin, tạo ra nhiều khó khăn trong nửa đầu hiệp đấu. Nhưng rồi đúng vào thời điểm đang chơi tấn công, U22 Lào nhận bàn thua sau một pha bóng phòng ngự hớ hênh, tạo điều kiện Haqimi Azim dễ dàng ghi bàn đưa U22 Malaysia dẫn trước ở phút 59.

Chỉ 2 phút sau, hàng thủ Lào kèm người nơi lỏng, và chỉ chờ có thế, U22 Malaysia có pha dàn xếp đá phạt tạt cánh đánh đầu gọn gàng, nâng tỉ số lên 3-1 nhờ công của Moses.

U22 Malaysia tận dụng tốt sự sơ hở của hàng thủ U22 Lào.

Bàn thua thứ 3 dường như đánh sập hi vọng lật ngược thế cờ của U22 Lào. Đội bóng này thậm chí chỉ còn chơi với 10 người do một cầu thủ phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 87. Và rồi tới phút 90, Abu Khalil tận dụng tốt tình huống phản công để ấn định thắng lợi 4-1 cho U22 Malaysia.

Kết quả này giúp U22 Malaysia vươn lên giành lấy ngôi đầu của U22 Việt Nam. Cả hai đội cùng có 3 điểm nhưng U22 Malaysia có hiệu số bàn thắng tốt hơn (+3 so với +1). Trong khi đó, U22 Lào đã chính thức dừng bước sau 2 trận toàn thua.

Vào ngày 11/12 tới, U22 Việt Nam buộc phải đánh bại U22 Malaysia mới chắc suất vào bán kết. Theo điều lệ giải, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé đi tiếp.

Tỉ số: U22 Malaysia 4-1 U22 Lào Đội hình xuất phát U22 Malaysia: Zulhilmi, Mohd Hadi, Aiman, Alif, Shafizan, Sahaludin, Haqimi, Harry Danish, Norshisham, Haziq, Moses U22 Lào: Lokphathip, Somsanid, Sangvilay, Khounthoumphone, Keonuchanh, Choummaly, Phimmasen, Douangvilay, Xaysombath, Chanthaleuxay, Phetvongsa Ghi bàn: U22 Malaysia: Haykal Danish 33', Haqimi Azim 59', Moses 61', Abu Khalil 90' U22 Lào: Bounpharng Xaysombath 4'