Sân bóng SEA Games phải dùng vải để thấm nước, sếp lớn Thái Lan lên tiếng thanh minh

Theo đó, dân mạng Thái Lan đang lan truyền hình ảnh nhân viên phải dùng vải thấm nước để xử lý các vũng lầy ở sân thi đấu môn bóng chày tại SEA Games 33. Điều này khiến người hâm mộ chủ nhà đặt câu hỏi về chất lượng và khả năng thoát nước của mặt sân.

Trước nghi ngại này, ông Duangchot Suwancharat, Chủ tịch Hiệp hội Bóng chày Thái Lan đã lên tiếng giải thích:

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo sân đấu luôn ở trạng thái sẵn sàng. Về những tranh cãi xung quanh hệ thống thoát nước của sân, đòi hỏi phải sử dụng bọt biển để thấm nước, điều này là bình thường đối với các sân bóng chày.

Nguyên nhân là bởi nền đất đỏ của sân bóng chày không thấm nước tốt như nền đất của sân cỏ khác. Việc sử dụng bọt biển để thấm và loại bỏ nước là việc làm bình thường đối với tất cả các sân bóng chày”.

Các nhân viên xử lý những vũng nước đọng trên sân thi đấu bóng chày SEA Games 33.

Trước đó ở trận ra quân vào chiều qua (5/12), tuyển bóng chày Thái Lan đã vượt qua tuyển Việt Nam với tỉ số 16-0. Vào chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia, trong khi chủ nhà Thái Lan đối đầu với Lào, còn tuyển Indonesia gặp Philippines.

Theo điều lệ giải, 7 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Lào, Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội nhất, nhì sẽ chơi trận chung kết tranh huy chương vàng, còn hai đội hạng ba, tư sẽ thi đấu để tranh huy chương đồng.