Bộ trưởng Thái Lan đề nghị truy tìm nhóm CĐV nữ ở trận U22 Việt Nam vì hành vi phạm pháp

“Ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, đã lệnh cho Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) có hành động pháp lý đối với một nhóm phụ nữ quảng cáo các trang web đánh bạc trực tuyến tại sân vận động Rajamangala, trong trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 33”, tờ Khaosod (Thái Lan) cho biết.

Trước đó ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào hôm 3/12, hình ảnh một nhóm CĐV ngồi trên khán đài sân Rajamangala, tay cầm hình ảnh quảng cáo trang web cá cược đã lọt vào ống kính truyền hình.

Bộ trưởng Atthakorn Sirilathayakorn (phải) yêu cầu làm rõ vụ việc.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn nhấn mạnh sẽ phối hợp xử lý vấn đề này, bởi hành vi của nhóm khán giả trên đã vi phạm luật pháp Thái Lan.

“Bộ trưởng cho biết cần phải xác minh danh tính của nhóm người vi phạm luật pháp Thái Lan, và cần phải có báo cáo từ cảnh sát và hành động pháp lý về vấn đề này. Đồng thời, ông cũng kêu gọi khán giả theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp một cách thận trọng”, tờ Khaosob thông tin.

Với các khán giả Việt Nam chuẩn bị sang Thái Lan cổ vũ tại SEA Games 33, cần hết sức lưu ý với các vật dụng (mũ, áo, quạt tay…) do những người không phải của ban tổ chức phát miễn phí trên đường vào sân vận động, nhà thi đấu.

Trên các vật dụng này hoàn toàn có thể in những hình ảnh quảng cáo cờ bạc trái phép, hay các thông tin không phù hợp khác, khiến người mang theo nó có nguy cơ gặp rắc rối với cơ quan chức năng.