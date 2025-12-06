  Về trang chủ

Bi hài SEA Games: Chủ nhà Thái Lan báo sai lịch, CĐV Myanmar đến nhầm sân đấu của tuyển Việt Nam

Nhiều CĐV Myanmar khi đến nơi mới biết mình bị tới nhầm địa chỉ.

Theo tờ Khaosod (Thái Lan), rắc rối đã xảy ra khi CĐV Myanmar tới cổ vũ nhầm sân vận động vào chiều qua (5/12). Nguyên nhân là do trang web chính thức của SEA Games 33 đăng sai thông tin.

Cụ thể, trận đấu giữa tuyển nữ Myanmar và Philippines diễn ra tại sân vận động Đại học Thể thao Quốc gia tại Chonburi. Tuy nhiên, trang chủ SEA Games lại hiển thị nhầm thông tin thành sân vận động Chonburi.

Ngược lại, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Malaysia theo lịch được tổ chức tại sân vận động Chonburi, thì lịch trên trang chủ lại đổi địa điểm thành sân vận động Đại học Thể thao Quốc gia tại Chonburi.

“Người hâm mộ bóng đá Myanmar được phen nháo nhào. Nhiều người đã đến nhầm sân vận động. Ban tổ chức sau đó phải mất nhiều thời gian để làm rõ với các CĐV rằng sân vận động Chonburi không phải nơi tổ chức trận đấu ngày 5/12 của tuyển nữ Myanmar”, tờ Khaosod cho biết.

Thông tin sai về sân thi đấu trên trang web chính thức của SEA Games 33.

Thông tin chuẩn về sân đấu được đăng tải trên trang facebook chính thức của SEA Games 33.

Cũng may cho các khán giả Myanmar khi khoảng cách giữa hai sân bóng chỉ rơi vào khoảng 7km, giúp họ kịp di chuyển tới sân vận động Đại học Thể thao Quốc gia tại Chonburi để cổ vũ đội nhà.

Theo ghi nhận, đã có rất đông CĐV Myanmar kịp vào sân. Đây cũng trở thành nguồn động lực tinh thần để tuyển nữ Myanmar xuất sắc đánh bại tuyển nữ Philippines 2-1, trong đó bàn ấn định tỉ số được May Htet ghi ở phút 89, dù trước đội bóng của cô bị đối phương liên tục dồn ép.

Đông đảo CĐV Myanmar tới sân cổ vũ đội nhà trong ngày ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33.

