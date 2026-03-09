Tuyển Malaysia “có biến”, tuyển Việt Nam cần cảnh giác trước trận quyết định

Ở trận lượt về gặp tuyển Việt Nam, Malaysia sẽ thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch đang bị treo giò sau quyết định được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra vào ngày 5/3/2026.

Tuy nhiên, theo Makan Bola, HLV Cklamovski vẫn sở hữu một đội hình mạnh gồm những cầu thủ tiềm năng có thể lấp đầy các vị trí sẽ được triệu tập vào trại huấn luyện trung tâm dự kiến bắt đầu sau lễ Hari Raya Aidilfitri năm 2026. Sẽ có 3 cầu thủ từ nước ngoài khẩ năng đủ điều kiện để kịp khoác áo tuyển Malaysia đối đầu tuyển Việt Nam.

Nổi bật trong số này phải kể tới Richards Chin, trụ cột của Raith Rovers. Cầu thủ 24 tuổi này đã bình phục chấn thương và được sử dụng trong trận đấu cuối cùng của đội với tư cách là cầu thủ dự bị tại Giải vô địch Scotland mùa giải 25/26.

Richards Chin được triệu tập vào đội tuyển Harimau Malaya để thi đấu giao hữu hồi tháng 9 năm ngoái nhưng đã bị loại khỏi đội hình cho trận đấu với Palestine.

Malaysia sẽ có biến động lớn khi gặp tuyển Việt Nam.

Cầu thủ quan trọng thứ hai có thể được triệu tập vào đội tuyển quốc gia là tiền vệ trung tâm tài năng của Sporting JAX, Wan Kuzain Wan Kamal.

Cầu thủ 28 tuổi này đã có tên trong danh sách dự bị của đội tuyển Harimau Malaya trong ba lần triệu tập trước đó, do đó mở ra cơ hội cho anh ấy giành được một suất trong lần này.

Cầu thủ thứ ba có khả năng được triệu tập vào đội tuyển Malaysia là Sam Bone, một cầu thủ rất có tiếng tăm ở Ireland.

Hậu vệ 27 tuổi này là trụ cột của đội bóng đến từ Kuching, Sarawak, thi đấu ở đấu trường bóng đá cao nhất châu Âu, bao gồm cả vòng loại Champions League (UCL) mùa giải 2025-2026.

Hiện tại, AFC vẫn chưa thông báo về quyết định xử phạt với LĐBĐ và ĐTQG Malaysia. Dự kiến án phạt cũng được thông báo trong ít ngày tới. Tất nhiên nếu trường hợp bị xử thua 2 trận (gặp Nepal và Việt Nam), Malaysia sẽ không còn cơ hội tranh vé với tuyển Việt Nam.

Bất kể án phạt dành cho bóng đá Malaysia ra sao, cả 2 đội trong đó có tuyển Việt Nam, vẫn phải chuẩn bị cho trận đấu sắp tới theo cách tích cực nhất. Toàn đội sẽ đá giao hữu với Bangladesh (ngày 26/3) trước khi đấu Malaysia ngày 31/3.