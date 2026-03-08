Hoàng Hên làm lu mờ Xuân Son, ĐT Việt Nam đón tin vui trước ngày đấu Malaysia

Tại vòng 15 V.League, CLB Nam Định làm khách trên sân của PVF-CAND. Tiền đạo Xuân Son như thường lệ vẫn là nhân tố được kỳ vọng của trận đấu này.

Tuy nhiên, Xuân Son lại gây thất vọng cho người hâm mộ. Dù có nhiều cơ hội dứt điểm nhưng chân sút này lại liên tục bỏ lỡ đáng tiếc.

Trong ngày mà Xuân Son không đạt hiệu suất tốt, CLB Nam Định phải chờ tới phút 90 mới có được bàn thắng, sau cú đánh đầu của Lucas Alves, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 1-0.

Khác với Xuân Son, một ngôi sao khác mới nhập tịch Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên lại toả sáng khi Hà Nội FC tiếp đón CLB CAHN.

Với thế trận lấn lướt, Hà Nội FC có bàn mở tỷ số ở phút 27 nhờ khoảnh khắc toả sáng của Hoàng Hên. Chân sút này có pha xử lý rồi dứt điểm mẫu mực bằng chân trái khiến thủ môn đội khách không có cơ hội cản phá.

Tổ VAR cũng vào cuộc để kiểm tra xem Hoàng Hên có để bóng chạm tay trước khi sút hay không, sau đó đã công nhận bàn thắng đẳng cấp được ghi hợp lệ của tiền đạo gốc Brazil.

Hoàng Hên tiếp tục toả sáng trong màu áo Hà Nội FC.

Sau khi dẫn bàn từ hiệp 1, Hà Nội FC bước vào hiệp hai với lợi thế về tâm lý. Hoàng Hên vẫn là ngòi nổ lợi hại nhất trên hàng công của đội chủ nhà.

Đến phút 73, Hà Nội FC được trọng tài cho hưởng penalty sau khi Filip Nguyễn phạm lỗi thô thiển với Fisher trong vòng cấm. Trên chấm 11m, vẫn là tiền đạo Hoàng Hên sút bóng. Anh dễ dàng đánh lừa Filip Nguyễn, giúp Hà Nội nhân đôi cách biệt.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Hà Nội FC thi đấu chặt chẽ, bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-0.

Như vậy, Đỗ Hoàng Hên vẫn đang duy trì phong độ thăng hoa tại CLB. Với việc đạt hiệu suất rất cao, tiền đạo sinh năm 1994 đã mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh ĐTQG sắp hội quân.

Khả năng cao Hoàng Hên sẽ có màn ra mắt ĐTQG trong trận đấu gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup vào cuối tháng này. Khi đó, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng Hoàng Hên sẽ toả sáng và ghi bàn.