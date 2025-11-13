Tuyển Malaysia chốt danh sách chuẩn bị SEA Games: Không có cầu thủ nhập tịch

LĐBĐ Malaysia đã công bố danh sách 20 tuyển thủ futsal Malaysia tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33. Khác với môn bóng đá nam, đội tuyển futsal Malaysia sử dụng toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu trong nước và không có cầu thủ nhập tịch nào.

2 CLB hàng đầu Malaysia là Johor Darul Ta'zim và Selangor đều đóng góp 7 tuyển thủ. Tuyển Malaysia dự kiến hội quân vào ngày 16/11 và trải qua quá trình tập huấn trước khi tham dự SEA Games 33.

Danh sách tập trung đội tuyển futsal Malaysia

Hướng tới SEA Games, tuyển Malaysia được đánh giá là một ẩn số. Đội bóng áo vàng đã có những bước tiến đáng kể thời gian gần đây, trong đó nổi bật nhất là việc giành vé lọt vào VCK Futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Malaysia đang nỗ lực để lấy lại vị thế trong tốp đầu khu vực Đông Nam Á

Môn futsal nam SEA Games 33 có 5 đội tham dự bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. 5 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tìm ra nhà vô địch. Các trận đấu diễn ra từ 15/12 đến 19/12 tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Trong 5 lần tổ chức trước đó, tấm HCV đều thuộc về tuyển Thái Lan. 3 đội từng giành HCB là Việt Nam (2 lần), Malaysia (2 lần) và Indonesia (1 lần).