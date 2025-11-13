HLV Trung Quốc: “Tuyển Việt Nam ăn may nên mới giành chiến thắng”

U22 Trung Quốc đã để thua U22 Việt Nam 0-1 ở lượt trận mở màn giải Panda Cup. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn nhưng lại phải nhận thất bại.

Sau trận đấu, HLV Antonio Puche bên phía U22 Trung Quốc tỏ ra tiếc nuối. Ông khen ngợi các học trò, đồng thời cho rằng lý do chính khiến U22 Việt Nam giành chiến thắng là nhờ vào sự may mắn.

“Đây là một trận đấu rất cân bằng giữa hai đội bóng xuất sắc. Đối thủ đã ghi bàn, nhưng vấn đề là họ may mắn hơn.

Rõ ràng nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, tỷ số có thể là 1-0, 0-0 hoặc 0-1. Tất cả chúng ta đều thấy được nỗ lực của các cầu thủ. Đội bóng vẫn còn những thiếu sót, nhưng tôi rất hài lòng với màn trình diễn của họ trên sân. Chúng tôi có một số điều không hài lòng, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây”.

Vương Bác Hào (Wang Bohao), cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự tại giải vô địch Hà Lan, bất ngờ được bố trí đá tiền đạo trong trận đấu này. Antonio giải thích:

"Chúng tôi đã theo dõi Vương Bác Hào từ lâu, xem tất cả các trận đấu của cậu ấy ở cấp câu lạc bộ. Việc gọi cậu ấy lên đội để quan sát trực tiếp là rất có giá trị. Chúng tôi xếp cậu ấy vào vị trí mà cậu ấy thường không chơi vì chúng tôi không có ai khác có thể chơi ở vị trí đó. Ai cũng có thể thấy vấn đề ở hàng tiền đạo của chúng tôi."

HLV Trung Quốc cho rằng U22 Việt Nam đã may mắn ở trận đấu tối qua.

Về thất bại này, HLV Antonio tin rằng việc một số cầu thủ cảm thấy mệt mỏi sau những trận đấu trước là điều bình thường:

"Các cầu thủ rất trưởng thành trong phòng thay đồ; họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp, và tôi hài lòng với thái độ của họ. Đội bóng có sự gắn kết nhất định, bao gồm cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm lẫn những cầu thủ trẻ.

Như bạn có thể thấy, vấn đề thể lực của đội bóng đã bộc lộ trong hiệp hai, và không có đủ cầu thủ dự bị. Một số cầu thủ đã chơi trọn 90 phút rồi mới được triệu tập lên đội tuyển U22 quốc gia, nên thể lực của họ dễ bị hao hụt."

Về tình hình hiện tại của các cầu thủ U22 Trung Quốc, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tin tốt là nhiều cầu thủ trong đội đang thi đấu tại giải đấu và có kinh nghiệm tốt về mặt thống kê. Các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm hơn, và chúng tôi cần bồi dưỡng và rèn luyện họ nhiều hơn. Các cầu thủ trên sân hôm nay: Baihelamu bị chuột rút ở phút 75, Xu Bin ngồi ngoài ở phút 70, Xiang Yuwang bị chấn thương, và Li Zhenquan đã thi đấu ở trận trước. Chúng tôi cần bảo vệ các cầu thủ cùng nhau; nếu không, chúng tôi sẽ hủy hoại họ. Wang Yudong đã trở lại để nghỉ ngơi; anh ấy đã kiệt sức về tinh thần và thể chất.

Tôi cũng hy vọng mọi người có thể đạt được sự đồng thuận rằng chúng tôi có thể thiếu những cầu thủ này vào những thời điểm nhất định, nhưng tất cả đều đang cùng nhau nỗ lực vì bóng đá Trung Quốc. Một cầu thủ không thể khăng khăng tham gia mọi giải đấu. Wang Yudong nói với tôi rằng anh ấy đã kiệt sức, đó là sự thật. Trong tình huống này, chúng ta có nên kiên quyết để anh ấy ra sân không? Tôi là một huấn luyện viên có trách nhiệm và cần bảo vệ các cầu thủ, vì vậy tôi đã cho anh ấy trở lại để nghỉ ngơi."

Cuối cùng, HLV Antonio gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Chúng tôi luôn trân trọng những người hâm mộ. Họ cổ vũ chúng tôi trong từng trận đấu, từng trận một. Chúng tôi thực sự biết ơn họ".

U22 Trung Quốc thua trên sân nhà trước U22 Việt Nam.



