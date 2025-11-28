Tuyển Lào thua đau ở giây cuối cùng, rơi vào thế khó trước trận "chung kết" ở giải châu Á

Trong khi chủ nhà U17 Kyrgyzstan (3 điểm) đã sớm bị loại thì U17 Lào vẫn tràn trề cơ hội đi tiếp tại vòng loại U17 châu Á 2026. Sau 3 lượt trận, U17 Lào tạm xếp nhì bảng B với 9 điểm, hiệu số +13.

Tuy nhiên ở trận đá sớm vào chiều nay (28/11), U17 Yemen đã thắng U17 Pakistan 5-1 để xây chắc ngôi đầu bảng với 12 điểm, hiệu số +19. Bởi vậy dù có giành điểm trước U17 Kyrgyztan vào tối nay hay không, U17 Lào vẫn buộc phải đánh bại U17 Yemen ở lượt cuối mới có được tấm vé duy nhất ở bảng B (hai đội bằng điểm sẽ xét thành tích đối đầu trước).

U17 Lào chơi kiên cường dù bị đội chủ nhà dẫn trước 2-0.

U17 Kyrgyzstan là đội khởi đầu tốt hơn và liên tiếp ghi 2 bàn thắng ở các phút 19 và 26. Tưởng như điều này sẽ khiến các cầu thủ Lào sớm sụp đổ, tuy nhiên những diễn biến sau đó lại hoàn toàn khác.

Đội khách cho thấy vì sao họ toàn thắng trước U17 Guam, U17 Campuchia và U17 Pakistan khi bình tĩnh xốc lại đội hình và dần tung ra các đòn đáp trả.

Phút 42, U17 Lào rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Và ngay trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng Xứ triệu voi khiến cả sân Dolen Omurzakov “chết lặng” khi có bàn gỡ hòa 2-2.

U17 Lào để thua phút cuối đầy đáng tiếc.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều chơi chắc chắn, khiến trận đấu không còn nhiều cơ hội như 45 phút trước đó. Với U17 Lào, đội bóng này cho thấy quyết tâm lớn khi vẫn nỗ lực tìm cách kết liễu đối phương nhưng không thành.

Đúng vào thời điểm ai cũng nghĩ về một trận hòa, U17 Kyrgyzstan bất ngờ có được bàn thắng. Phút 90+5 (hiệp 2 có 4 phút bù giờ), bóng từ quả đá phạt góc bên cánh trái tìm đến đúng đầu một cầu thủ Lào nỗ lực lao về phòng ngự, rồi bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội bóng áo đỏ. Ngay sau đó, trọng tài cũng nổi còi kết thúc trận đấu.

Nỗi buồn của cầu thủ U17 Lào.

Thua 2-3 chung cuộc, tuyển U17 Lào vẫn xếp nhì bảng B với 9 điểm. Ở lượt cuối, đội bóng này buộc phải thắng U17 Yemen để giành lấy ngôi nhất bảng. Khi ấy, hai đội đều cùng có 12 điểm nhưng U17 Lào thắng đối đầu trực tiếp. Trận "chung kết" của bảng B sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 30/11 tới (giờ Việt Nam).