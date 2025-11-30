  Về trang chủ

Tuyển Lào thua đau ở “chung kết”, bị loại khỏi giải châu Á theo kịch bản đầy tiếc nuối

Buộc phải giành chiến thắng ở lượt cuối để đi tiếp song tuyển trẻ Thái Lan lại để thua qua đó bị loại khỏi giải châu Á.

Trước lượt đấu cuối bảng B vòng loại U17 châu Á 2026, Yemen đứng đầu với 12 điểm, còn Lào đứng nhì với 9 điểm. Lượt cuối mang tính chất “chung kết” của bảng đấu, Yemen chỉ cần hoà là chắc chắn đi tiếp vào VCK, trong khi U17 Lào buộc phải thắng.

Với tâm thế buộc phải tấn công, U17 Lào dâng lên hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, họ lại không thể gây bất ngờ trước U17 Yemen vốn có lực lượng mạnh hơn, đặc biệt là ưu thế về mặt thể lực.

U17 Lào có một trận đấu kiên cường, tuy nhiên họ vẫn phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-4.

Với kết quả này, U17 Lào chính thức bị loại, trong khi đó Yemen giành tấm vé duy nhất ở bảng B tiến vào VCK giải U17 châu Á 2026.

U17 Lào không thể đoạt vé dự VCK giải châu Á.

Việc bị loại là điều đáng tiếc với U17 Lào bởi họ đã thi đấu rất hay ở những trước trận đó, đặc biệt là 3 chiến thắng với các tỷ số 8-0 trước Guam, 5-1 trước Campuchia hay 2-1 trước Pakistan.

Hiện tại, những đại diện thuộc khu vực Đông Nam Á giành vé đi tiếp cũng đã chính thức được xác định. Các đội giành vé gồm U17 Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Trong khi đó, U17 Indonesia là đội được đặc cách dự VCK nên không cần đá vòng loại.

Các đội còn lại trong khu vực gồm Timor Leste, Brunei, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Philippines đều chính thức bị loại.

Xếp hạng chung cuộc tại bảng B.

