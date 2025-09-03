Tuyển Lào gây sốc, khiến Indonesia ôm hận và rơi vào “cửa tử”

Ở bảng J vòng loại giải U23 châu Á 2026, do cùng bảng với Hàn Quốc nên U23 Indonesia buộc phải thắng 2 đối thủ còn lại (Lào và Macau, Trung Quốc) với tỷ số càng đậm càng tốt để tăng cơ hội nếu phải cạnh tranh trong nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Thế nhưng tại lượt ra quân, chủ nhà U23 Indonesia lại thi đấu cực kỳ nhạt nhoà trước U23 Lào, đội bóng mà trên lý thuyết bị đánh giá thấp hơn khá nhiều. Đây là trận đấu mà các chân sút xứ Vạn đảo chỉ đạt hiệu suất quá tệ.

Thống kê cho thấy, U23 Indonesia kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 77% trong hiệp 1 và 79% ở hiệp 2. Đội chủ nhà cũng tung ra tới 35 pha dứt điểm trong suốt trận đấu, trong đó có 11 cú trúng đích. Thế nhưng, con số đó hoàn toàn vô nghĩa khi U23 Indonesia không thể một lần chọc thủng lưới U23 Lào. Bên kia chiến tuyến, Lào chỉ thực hiện tổng cộng 2 pha dứt điểm, 1 trúng đích và cũng không có bàn thắng.

U23 Indonesia rất dễ bị loại sau trận hoà đầy bất ngờ trước Lào.

Ngay phút thứ 5, Indonesia đã có một tình huống khá “đen” khi đưa được bóng vào lưới U23 Lào sau pha dứt điểm của Robi Darwis nhưng bàn thắng không được công nhận do các trọng tài bắt lỗi việt vị.

Trong suốt khoảng hơn 90 phút còn lại của trận đấu (tính cả bù giờ), U23 Lào vô cùng bất lực trước hàng phòng ngự của Lào. Các cầu thủ xứ Vạn đảo, từ Ferrari, Hokky Caraka và các đồng đội đã liên tục dứt điểm, nhưng không một lần chuyển hoá được cơ hội thành bàn thắng.

Bất lực trong việc ghi bàn, U23 Indonesia để Lào cầm chân 0-0. Đây là kết quả gây bất ngờ với phần lớn người hâm mộ. Trận đấu nhạt nhoà này cũng khiến cơ hội đi tiếp vào VCK của U23 Indonesia trở nên vô cùng mong manh.

Chắc chắn, U23 Indonesia cần thắng cả 2 trận còn lại nếu muốn đi tiếp, nhưng việc đánh bại Hàn Quốc vào lúc này là mục tiêu quá khó với đội bóng xứ Vạn đảo khi họ đang có phong độ rất thiếu thuyết phục.