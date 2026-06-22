Tuyển Iran để lại lời nhắn xúc động trong phòng thay đồ sau trận đấu nghẹt thở ở World Cup

Tuyển Iran đã có hành động đặc biệt sau khi kiên cường cầm hòa tuyển Bỉ ở World Cup 2026.

Thông điệp xúc động

Tuyển Iran vừa gây ấn tượng mạnh với truyền thông bằng cách để lại một thông điệp xúc động cho người hâm mộ trong phòng thay đồ của sân vận động SoFi ở Los Angeles sau trận hòa với Bỉ tại World Cup 2026. Thông điệp này nhằm cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ và bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn của đội tuyển.

Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, đội tuyển đã để lại một bức thư viết tay cho người hâm mộ ở Los Angeles sau trận đấu thứ hai vòng bảng. "Từ Ba Tư cổ đại hàng nghìn năm trước đến Iran văn minh ngày nay, tinh thần của Iran vẫn luôn sống động và kiên định", bức thư viết.

"Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu với danh dự và ra về với phẩm giá. Cảm ơn Los Angeles vì lòng hiếu khách. Và cảm ơn tất cả người dân Iran đã cống hiến hết mình, bằng cả trái tim, tiếng nói và tâm hồn cho đất nước Iran trong suốt 180 phút qua. Mong rằng hòa bình, sự tôn trọng và tình hữu nghị sẽ ngự trị giữa tất cả các quốc gia," thông điệp kết luận.

Tuyển Iran để lại một bức thư tay trong phòng thay đồ sau trận gặp Bỉ.

Hành động của Iran diễn ra sau khởi đầu đầy kiên cường tại chiến dịch World Cup của họ. Đội tuyển quốc gia Iran mở màn bảng G bằng trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn với New Zealand trước khi giành thêm một điểm nữa trong trận hòa không bàn thắng đầy khó khăn với Bỉ.

Trận hòa với Bỉ phần lớn được định hình bởi màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Alireza Beiranvand, người đã thực hiện một loạt pha cứu thua quan trọng để giữ sạch lưới trước đội bóng châu Âu. Thủ môn 33 tuổi này đã thực hiện 7 pha cứu thua, bao gồm 4 pha bay người cản phá và 3 pha bắt bóng trên không, đồng thời ngăn chặn ước tính 1,70 bàn thắng trong trận đấu.

Màn trình diễn xuất sắc của Beiranvand đã giúp anh giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, giúp Iran giành được một điểm quý giá trước đội tuyển Bỉ, đội bóng chỉ còn 10 người trong những phút cuối trận sau khi hậu vệ Nathan Ngoy bị truất quyền thi đấu ở phút 66.

Với hai trận hòa sau hai trận mở màn, Iran hiện đứng thứ hai bảng G và vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất vào vòng 32 đội. Ai Cập dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng trước New Zealand, trong khi Bỉ đứng thứ ba và New Zealand vẫn xếp cuối bảng.

Iran sẽ hành quân đến Seattle để đá trận cuối cùng vòng bảng gặp Ai Cập vào thứ Bảy, với hy vọng một kết quả tích cực sẽ giúp họ giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Tuyển Iran vừa có trận đấu đáng khen trước Bỉ.

Đứng trước ngưỡng cửa lịch sử

Đội tuyển Iran là một trong những đại diện giàu truyền thống và thành công nhất của bóng đá châu Á trên đấu trường World Cup. Tính đến nay, Iran đã có 7 lần góp mặt tại các vòng chung kết World Cup, bao gồm các năm 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 và 2026. Lần đầu tiên Iran xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là tại Argentina năm 1978, tuy nhiên họ không thể vượt qua vòng bảng.

Sau 20 năm chờ đợi, Iran trở lại World Cup 1998 và tạo nên dấu ấn lịch sử với chiến thắng 2-1 trước Mỹ, một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Dù thường xuyên nằm trong nhóm những đội tuyển mạnh nhất châu Á và nhiều lần giành vé dự World Cup một cách thuyết phục, Iran vẫn chưa thể lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out.

Iran đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng knock-out ở một kỳ World Cup.

Thành tích tốt nhất của họ đến tại World Cup 2018 ở Nga khi giành được 4 điểm sau các trận gặp Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đồng thời chỉ kém vị trí đi tiếp đúng 1 điểm. Tại World Cup 2022 ở Qatar, Iran tiếp tục thể hiện sự tiến bộ với chiến thắng 2-0 trước Wales nhưng vẫn dừng bước ở vòng bảng.

Dù chưa thể tạo nên bước đột phá tại sân chơi thế giới, Iran vẫn được đánh giá là một thế lực hàng đầu của bóng đá châu Á nhờ sự ổn định, bản lĩnh và khả năng cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh trên đấu trường quốc tế.

Năm nay, nếu có thể giành vé đi tiếp ở bảng G, tuyển Iran sẽ xác lập cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng knock-out ở một kỳ World Cup.