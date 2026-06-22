Tuyển Bỉ gây thất vọng tràn trề trong ngày dính thẻ đỏ, Iran xuất sắc đứng đầu BXH

Sở hữu đội hình được đánh giá rất cao song tuyển Bỉ lại gây thất vọng rất lớn khi chạm trán Iran.

Sau khi để Ai Cập cầm hoà 1-1, tuyển Bỉ rất quyết tâm giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 gặp Iran. Trước trận đấu, Bỉ tất nhiên được đánh giá cao hơn về lực lượng, đặc biệt khi Iran còn gặp khó khăn khách quan khi phải di chuyển quãng đường hơn 200km từ khách sạn ở Mexico để đến với sân SoFi tại Los Angeles để thi đấu.

Được đánh giá cao hơn, song một lần nữa Bỉ lại gây thất vọng lớn trước đại diện của châu Á.

Thống kê cho thấy, Bỉ kiểm soát bóng tới 70%, thực hiện tới 23 pha dứt điểm trong đó có 7 trúng đích, trong khi Iran chỉ kiểm soát bóng 30%, thực hiện 7 pha dứt điểm với 3 trong đó trúng đích.

Tuyển Bỉ tấn công và dứt điểm rất nhiều nhưng hiệu quả lại chỉ là con số 0. Ngay những phút đầu tiên, “quỷ đỏ” đã dâng đội hình lên cao, và De Bruyne là nhân tố thi đấu năng nổ nhất của đại diện châu Âu. Dù vậy, tuyển Bỉ hoàn toàn thiếu đi độ chính xác ở các pha dứt điểm.

Bỉ chơi rất kém hiệu quả.

Giữa hiệp 1, các CĐV Bỉ trải qua một phen hú vía khi lưới của họ đã rung lên. Từ một pha cố định, Taremi băng xuống dứt điểm chìm, đánh bại Courtois. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác nhận Taremi đã dứt điểm trong thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Sau hiệp 1 bế tắc, tuyển Bỉ thay một loạt vị trí ở đầu hiệp hai với hy vọng tăng cường hoả lực tấn công và sẽ có bàn thắng. Lukébakio, Castagne và Vanaken được tung vào sân.

Tuy nhiên, khi những phương án thay đổi còn chưa mang lại hiệu quả, tuyển Bỉ đã phải trả giá bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp. Phút 66, trung vệ Ngoy của Bỉ mắc sai lầm khi chuyền bóng về quá non, Taremi nhanh chóng băng lên và cầu thủ trẻ của đại diện châu Âu đã kéo ngã Taremi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Với việc mất người, khó khăn với Bỉ đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Họ buộc phải điều chỉnh nhân sự, ưu tiên hơn cho hàng phòng ngự. Lukaku được rút ra để trung vệ Theate được bổ sung.

Về phía Iran, dù chơi hơn người nhưng họ cũng không dâng đội hình lên cao. Đại diện châu Á dường như muốn thi đấu chắc chắn, giữ lấy 1 điểm thay vì mạo hiểm dâng lên tìm bàn thắng.

Chính cách tiếp cận thận trọng của Iran đã khiến trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Với kết quả này, Iran tạm đứng đầu bảng C với 2 điểm sau 2 lượt trận, trong khi Bỉ xếp ngay phía dưới với cùng điểm số và chỉ số phụ. Trong khi đó, New Zealand và Ai Cập đều đang có 1 điểm nhưng gặp nhau ở lượt 2 với khung giờ muộn hơn. Đội thắng ở cặp này sẽ vượt lên đứng đầu bảng.

Rõ ràng, Bỉ bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng nhưng những gì "Quỷ đỏ" thể hiện sau hai lượt trận vẫn chưa đáp ứng được mong đợi. Sau hai trận liên tiếp chỉ giành được kết quả hòa, Bỉ đang tự đẩy mình vào thế khó trước lượt đấu cuối cùng.

Trong khi đó, Iran đang chứng minh vì sao họ được xem là một trong những đại diện khó chịu nhất của bóng đá châu Á. Sự thách thức của Iran cũng khiến cuộc đua ở bảng đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Tỷ số chung cuộc: Bỉ 0-0 Iran

Đội hình xuất phát: