Tuyển Indonesia “vỡ trận” ở bán kết, bất đắc dĩ phải chạm trán tuyển Việt Nam

U16 nữ Indonesia và Australia đều toàn thắng 2 trân ở vòng bảng giải U16 Đông Nam Á. Tuy nhiên, sức mạnh của hai đội vẫn được đánh giá khá khác biệt. Rốt cuộc, các cầu thủ đội chủ nhà đã không thể gây bất ngờ ở trận bán kết dù được thi đấu trên sân nhà.

Với dàn cầu thủ vượt trội về thể lực, thể hình và khả năng tranh chấp, U16 nữ Australia sớm giành được thế trận chủ động. Sau một số pha uy hiếp khung thành đội chủ nhà, Australia cũng có được thành quả mỹ mãn, đó là 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong khoảng vài phút.

Phút 22, Puckett là người đã tạo ra sự khác biệt với pha dứt điểm chính xác giúp Australia mở tỷ số. Chỉ đúng 5 phút sau, vẫn là cầu thủ này toả sáng với cú sút nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

2 bàn thua chóng vánh khiến U16 nữ Australia càng gặp nhiều khó khăn. Họ buộc phải dồn lên nhưng những pha lên bóng của đội chủ nhà lại dễ dàng bị hàng phòng ngự Australia hoá giải.

U16 nữ Indonesia không thể gây bất ngờ trước Australia.

Đầu hiệp hai, Indonesia thực hiện một số thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên, khi các phương án này còn chưa kịp mang lại hiệu quả, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua thứ 3. Từ một tình huống phản công, Australia đã có bàn thắng nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Jugovic.

Suốt quãng thời gian còn lại, Indonesia vùng lên với hy vọng mong manh. Tuy nhiên, hạn chế về thể lực khiến họ không tạo được nhiều sức ép về phía khung thành Australia. Trong khi đó, các cầu thủ Australia cũng chủ động giảm nhịp độ trận đấu, không còn mặn mà với việc dồn lên tấn công.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 cho Australia. Đây là kết quả không hề bất ngờ khi các cô gái xứ Chuột túi vốn được đánh giá cao hơn hẳn.

Như vậy, Australia đã tiến vào chung kết, tái ngộ Thái Lan để tranh chức vô địch. Trong khi đó, chủ nhà Indonesia sẽ phải tranh hạng Ba với U16 nữ Việt Nam.