Sao Việt kiều có hành động khiến báo Trung Quốc ngỡ ngàng khi lần đầu lên U23 Việt Nam

Trang 163 của Trung Quốc trưa 27/8 đã đăng bài viết có tiêu đề: “Bất ngờ: Ngôi sao đang lên của Bulgaria được LĐBĐ Việt Nam săn đón”. Bài viết này tỏ ra bất ngờ khi ngôi sao Việt kiều Trần Thành Trung (tên khác là Chung Nguyen Do) từ bỏ những cơ hội khoác áo tuyển Bulgaria để trở về Việt Nam thi đấu.

Trang 163 viết với thái độ đầy ngạc nhiên: “Trần Thành Trung đã chính thức từ bỏ cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bulgaria ở mọi cấp độ và toàn tâm toàn ý cống hiến cho Việt Nam. Quyết định này đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi họ cho rằng bóng đá Bulgaria đã bỏ lỡ một tài năng trẻ đầy triển vọng.

Chỉ hơn hai tháng trước, Trần Thành Trung là cầu thủ chủ chốt của Slavia Sofia, một đội bóng thuộc giải đấu hàng đầu Bulgaria. Mùa giải trước, anh đã ra sân 31 trong tổng số 34 trận đấu của đội, thể hiện ấn tượng và giành được một suất trong top ba giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" của giải đấu. Anh cũng đã chơi hơn 30 trận cho các đội trẻ Bulgaria, từ U17 đến U21, trở thành một thành viên chủ chốt của đội tuyển trẻ quốc gia.

Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam khoác áo đội bóng Ninh Bình tại V-League, Trần Thanh Trung đã nộp đơn lên FIFA xin chuyển đổi liên đoàn, từ Liên đoàn bóng đá Bulgaria sang Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ chính thức khoác áo đội tuyển Việt Nam ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia kể từ ngày đó, chấm dứt hoàn toàn khả năng thi đấu cho Bulgaria”.

Trần Thành Trung gây bất ngờ cho trang báo Trung Quốc.

Trang 163 cũng đăng tải lại lời nhắn được Trần Thành Trung mới đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân:

"Tôi khép lại một hành trình đầy thành công, tình bạn và những khoảnh khắc khó quên. Được đại diện cho đội tuyển trẻ Bulgaria là một vinh dự và đặc ân. Cảm ơn sự tin tưởng của các bạn, cảm ơn những kỷ niệm quý giá này, cảm ơn tất cả, đội tuyển quốc gia Bulgaria!".

Trong phần tiếp theo, trang 163 cho rằng tiền vệ Trần Thành Trung sẽ là sự bổ sung rất chất lượng cho các ĐTQG Việt Nam, trước mắt là đội U23 Việt Nam trước thời điểm dự vòng loại U23 châu Á 2026.

“Gần đây, Trần Thành Trung quyết định trở lại CLB Ninh Bình thi đấu, và đây có thể là yếu tố then chốt khiến anh ấy chọn các ĐTQG Việt Nam thay vì Bulgaria.

Trần Thành Trung giờ đây đã khẳng định rõ ràng rằng anh sẽ cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam và coi Việt Nam là quê hương. Anh là tân binh duy nhất trong số 24 cầu thủ có tên trong danh sách tập huấn gần nhất của đội tuyển U23 Việt Nam và sẽ cùng đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Vòng loại U23 châu Á bảng C sẽ diễn ra tại Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào tháng 9. Vì chỉ có đội nhất bảng mới đảm bảo suất vào vòng chung kết, HLV Kim Sang-sik đã đặt mục tiêu cho đội tuyển giành chiến thắng cả ba trận để nhanh chóng giành vé”.

Trần Thành Trung vừa lần đầu tiên được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Trần Thành Trung sinh năm 2005 tại Bulgaria trong gia đình người Việt, hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình.

Trần Thành Trung cao 1m75, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Với phong cách chơi thiên về kiểm soát và phòng ngự, cầu thủ này hứa hẹn sẽ làm tăng chất thép nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam, giúp toàn đội trở nên mạnh mẽ hơn ở vòng loại U23 châu Á 2026 khi chạm trán 3 đối thủ gồm Bangladesh (ngày 3/9), Singapore (6/9) và Yemen (9/9).