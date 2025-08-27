Tuyển Lào sẽ gây bất ngờ lớn, khiến Indonesia nguy cơ bị loại sớm ở giải châu Á?

Chỉ còn vài ngày nữa, vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh. U23 Indonesia nằm bảng J cùng Hàn Quốc, Lào và Macau (Trung Quốc). Thể thức của vòng loại mang tới nhiều thách thức cho Indonesia bởi chỉ các đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành vé đi tiếp.

Do phải cạnh tranh với Hàn Quốc nên cơ hội để Indonesia giành nhất bảng không được đánh giá cao, đặc biệt khi Hàn Quốc dự kiến sẽ đá vòng loại bằng lực lượng tốt nhất. Khi đó, rất có thể Indonesia sẽ nhắm tới vị trí một trong 4 đội nhì có thành tích tốt nhất để nuôi hy vọng vào VCK. Muốn làm điều đó, Indonesia sẽ phải toàn thắng trước 2 đối thủ còn lại gồm Lào và Macau (Trung Quốc).

Theo quan điểm của nhà báo thể thao Gatot Sumitro của Bola, U23 Indonesia không được phép đánh giá thấp và chủ quan trước Lào, đối thủ đầu tiên của đội bóng xứ Vạn đảo.

Các tuyển trẻ của Lào vẫn đang cho thấy sự tiến bộ. Đặc biệt là ở lần chạm trán gần nhất giữa ĐTQG Indonesia gặp Lào tại AFF Cup 2024 (diễn ra vào tháng 12/2024), Lào đã gây bất ngờ lớn khi cầm chân đối thủ với tỷ số 3-3. Ở trận đó, các cầu thủ Indonesia có phần chủ quan nhưng Lào cũng cho thấy họ có tiềm lực để có thể gây bất ngờ trước một đối thủ mạnh hơn và chính Lào cũng là đội đã 2 lần vươn lên dẫn trước.

Tuyển Lào từng cầm hoà Indonesia 3-3 ngay trên sân khách ở AFF Cup 2024.

Trước vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Lào đã triệu tập danh sách trong đó có khá nhiều cầu thủ từng khoác áo ĐTQG. HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun đã mang tới những nét mới cho tuyển Lào, đặc biệt là sự cải thiện về mặt thể lực.

Trong khi đó, các tuyển thủ U23 Indonesia hiện tại đều là cựu cầu thủ dưới thời HLV Shin Tae-yong, bao gồm Daffa Fasya, Kakang Rudianto, Kadek Arel, Muhammad Ferarri, Arkhan Fikri, Rayhan Hannan, Doni Pamungkas, Hokky Caraka và Rafael Struick.

Khi đánh giá về U23 Lào, chuyên gia bóng đá nổi tiếng xứ Vạn đảo, Gusnul Yakin đã cảnh báo các tuyển thủ đội nhà không được phép chủ quan nếu không muốn phải trả giá đắt:

“Sức mạnh của U23 Indonesia và U23 Lào không có nhiều sự khác biệt là không thay đổi nhiều so với giải U23 Đông Nam Á. Cả hai đội đều có cơ hội 50-50.

Với tư cách là huấn luyện viên mới, Gerald Vanenburg phải nghiên cứu kỹ thành tích và lối chơi của U23 Lào, cả từ AFF Cup 2024 và Giải vô địch U23 Đông Nam Á. Trận đấu đầu tiên rất quan trọng và sẽ quyết định tấm vé dự U23 châu Á của đội tuyển U23 Indonesia” – chuyên gia Gusnul Yakin nhận định.

U23 Indonesia không được phép chủ quan khi chạm trán Lào bởi nếu mất điểm, Indonesia rất có thể sẽ tan mộng dự giải châu Á.

Nhìn chung, với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ nhập tịch, Indonesia vẫn được đánh giá “cửa trên” so với Lào. Tuy nhiên, nếu không có sự chuẩn bị tốt và nếu chủ quan, đội bóng xứ Vạn đảo hoàn toàn có thể mất điểm trước Lào, giống như kịch bản từng xảy ra ở AFF Cup năm ngoái. Khi đó, Indonesia sẽ đối mặt với nguy cơ rất lớn bị loại sớm khỏi đấu trường châu Á.