Tuyển Indonesia đã giành vé sớm 1 vòng đấu.

Trước lượt trận thứ tư vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Indonesia ở vào thế buộc phải thắng U17 Afghanistan nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu bảng. Và đội bóng xứ Vạn đảo đã hoàn thành mục tiêu một cách không thể xuất sắc hơn.

Nhập cuộc tưng bừng ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Indonesia sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9 nhờ công của Dewa Gede Majesta. Những phút tiếp theo, đại diện Đông Nam Á duy trì thế chủ động và không để cho đối phương có nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ.

Trong hiệp hai, U17 Indonesia tăng tốc mạnh mẽ. Dzaky Azfar lập cú đúp và Dhamar Try đóng góp 1 bàn thắng giúp đội bóng xứ Vạn đảo ấn định tỉ số 4-0 chung cuộc.

Đội tuyển U17 Indonesia thắng đậm U17 Afghanistan

Với thắng lợi này, U17 Indonesia không chỉ chiếm ngôi đầu bảng từ chính U17 Afghanistan mà còn giành vé vào VCK U17 châu Á 2027 sớm 1 vòng đấu. Nguyên nhân bởi họ đang có nhiều hơn U17 Afghanistan 3 điểm và giành chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp.

BXH Bảng A vòng loại U17 châu Á 2027

Như vậy, U17 Indonesia là đội bóng Đông Nam Á thứ hai ghi tên mình vào VCK U17 châu Á 2027. Đội đầu tiên chính là U17 Việt Nam nhờ vào thành tích giành vé dự U17 World Cup 2026.