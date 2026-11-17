Messi đã sẵn sàng tái xuất trong một vai trò đặc biệt.

Theo tờ Diario Ole (Argentina), HLV Scaloni cho biết Messi có thể trở lại đội tuyển Argentina trong thời gian tới nhưng không phải với vai trò cầu thủ. Được biết, ban huấn luyện La Albiceleste sắp thiếu vắng một vị trí quan trọng. Trợ lý Walter Samuel sẽ kết thúc hợp đồng trong tháng 11/2026 để theo đuổi con đường riêng. Và HLV Scaloni - người vừa gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Argentina tới năm 2030 - đã nhắc tới khả năng mời Messi thay thế.

Messi có tầm ảnh hưởng rất lớn với bóng đá Argentina

Trước đây, Messi từng cho biết không có ý định làm HLV sau khi giải nghệ cầu thủ. El Pulga muốn trở thành ông chủ đội bóng và thực tế đã bỏ tiền mua lại CD Eldense - một CLB thuộc giải hạng 2 Tây Ban Nha. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng HLV Scaloni có thể thuyết phục được cậu học trò thân thiết.

Một nguồn tin khác tiết lộ rằng, Messi có kế hoạch góp mặt cùng đội tuyển Argentina tại Copa America 2028. Nhưng El Pulga không thi đấu cũng như trực tiếp tham gia huấn luyện mà đóng vai trò như một cố vấn. Sự xuất hiện của Messi sẽ giúp đội tuyển Argentina vững tin hơn trước những trận cầu căng thẳng.

Messi đã giã từ ĐTQG Argentina hồi tháng 10/2026 sau trận đấu với Benin. Anh là cầu thủ ra sân nhiều nhất (208 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất (128 bàn) cho La Albiceleste. Cùng với ĐTQG Argentina, Messi đã vô địch World Cup 2022 và 2 kỳ Copa America. Trong trận đấu đầu tiên sau "kỷ nguyên Messi", tuyển Argentina vừa để thua 1-2 trên sân nhà trước Uruguay.