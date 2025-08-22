Tuyển Indonesia triệu tập lực lượng “khủng” chưa từng có trước thềm đại chiến Brazil ở World Cup

Tuyển U17 Indonesia vừa kết thúc giải giao hữu quốc tế Independence Cup với vị trí Á quân. Ngay đầu tháng 9 này, đội quân do HLV Nova Arianto sẽ lên đường sang Bulgaria tập huấn để chuẩn bị cho VCK U17 World Cup.

Đợt tập huấn kéo dài từ ngày 1 đến 14/9 dự kiến sẽ quy tụ lực lượng mạnh chưa từng có tới U17 Indonesia. Nhiều khả năng danh sách mà HLV Nova Arianto mang sang Bulgaria sẽ có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch đang chơi bóng ở nước ngoài. Đây cũng là những nhân tố không kịp dự giải Independence Cup cách đây ít ngày.

Theo Bola, ở giải Independence Cup, U17 Indonesia có 4 ngôi sao trẻ chơi bóng ở nước ngoài gồm Mathew Baker, Elzar Jacob, Noha Pohan và Aaron Liam Suitela. Trong ít ngày tới, một số gương mặt mới sẽ được bổ sung.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức trại huấn luyện ở Bulgaria từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 9. Chúng tôi dự định đá 3 trận giao hữu tại đó. Tôi hy vọng các cầu thủ nhập tịch đang chơi ở nước ngoài, những người không thể dự Independence Cup, có thể đến Bulgaria. Một số cầu thủ như Lucas Lee, Nicholas Indra và Mike Rajasa, hy vọng họ có thể đến. Vì vậy, một lần nữa tôi có thể xem xét liệu đội hình lần này có đủ mạnh để thi đấu ở World Cup hay không” – HLV Nova Arianto cho biết.

U17 Indonesia sẽ tăng cường lực lượng rất mạnh mẽ trước thềm World Cup.

Theo kế hoạch, sau chuyến tập huấn ở Bulgaria, U17 Indonesia sẽ còn có thêm một đợt huấn luyện nữa tại Dubai, trước khi hành quân sang Qatar để dự VCK U17 World Cup.

“Tôi hy vọng họ (các cầu thủ chơi ở nước ngoài) có thể đến Bulgaria. Điều này bao gồm cả việc chuẩn bị mà chúng tôi đang lên kế hoạch ở Yogyakarta trước khi đến Dubai, sau đó di chuyển đến Qatar, để mọi công tác chuẩn bị có thể diễn ra suôn sẻ. Sắp tới, chúng tôi sẽ có một số cầu thủ mới để thử nghiệm, để đội tuyển có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa tại World Cup” – HLV Nova Arianto nói thêm.

HLV Nova Arianto sẽ dẫn dắt U17 Indonesia dự VCK U17 World Cup 2025.

U17 Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á được dự U17 World Cup 2025 (diễn ra vào tháng 11 tới). Đội quân do ông Nova Arianto dẫn dắt sẽ đứng trước thử thách cực kỳ khó khăn khi phải đối đầu Brazil, Honduras và Zambia tại vòng bảng.