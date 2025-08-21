Báo Indonesia bất ngờ ca ngợi “nữ hoàng sắc đẹp” của bóng chuyền Việt Nam

Sáng 21/8, hãng truyền thông Suara Merdeka của Indonesia đăng bài viết về bóng chuyền nữ Việt Nam với tiêu đề: “Ai sẽ thay thế Bích Tuyền? Là Kiều Trinh hay Kim Thanh, nữ hoàng sắc đẹp của bóng chuyền Việt Nam?”. Theo cây bút Arief Sinaga, 2 cầu thủ Kiều Trinh và Kim Thanh không chỉ có chuyên môn tốt mà còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Chính vì thế, người hâm mộ bóng chuyền đang mong chờ những VĐV này có thể thi đấu và tỏa sáng ở giải thế giới thay thế Bích Tuyền, người vừa xin tạm rút khỏi đội tuyển.

Sau khi nhắc tới Bích Tuyền, trang Suara Merdeka đưa ra những bình luận với lời khen dành cho Kiều Trinh: “Bên cạnh những tranh cãi quanh việc Bích Tuyền xin rút, cộng đồng bóng chuyền cũng xôn xao với chủ đề rằng ai sẽ thay thế Bích Tuyền để khoác áo tuyển Việt Nam dự giải thế giới? Không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà ngay cả những diễn đàn bóng chuyền ở Thái Lan cũng tranh luận sôi nổi về chủ đề này.

Có ý kiến từ Thái Lan bình luận trên diễn đàn rằng Thanh Thúy sẽ là sự thay thế tốt nhất cho Bích Tuyền. Bình luận này nhận nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ Thái Lan. Tuy nhiên, dường như người hâm mộ Thái Lan không hiểu nhiều về bóng chuyền Việt Nam, nên việc họ chọn Thanh Thúy, cầu thủ nổi bật nhất thập kỷ qua, cũng dễ hiểu.

Tuy nhiên, Kiểu Trinh mới là gương mặt đáng chú ý hơn. Đây là VĐV không có nhiều thời gian thi đấu khi Bích Tuyền trở lại đội tuyển vào năm 2024.

Kiều Trinh năm nay 24 tuổi, kém Bích Tuyền một tuổi. Cầu thủ gốc Quảng Bình này đã khoác áo tuyển Việt Nam 2019, trước khi bùng nổ vào năm 2023.

Trang báo Indonesia dành sự quan tâm tới Kiều Trinh.

Kiều Trinh từng thi đấu xuất sắc, nhận được lời khen ngợi đặc biệt trong trận tranh HCĐ với Nhật Bản tại giải vô địch châu Á 2023. Mặc dù thua 2-3, tuyển Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ trận đấu này.

Thanh Thúy là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trong trận gặp Nhật Bản với 22 điểm, còn Kiều Trinh chính là người xếp tiếp theo với 19 điểm. Ngay sau khi Bích Tuyền rời khỏi ĐTQG, Kiều Trinh đã được gọi trở lại đội tuyển”.

Trong phần tiếp theo, trang Suara Merdeka dành những lời có cánh cho Đặng Thị Kim Thanh, VĐV sở hữu nhan sắc rất nổi bật của Việt Nam.

“Bên cạnh Kiều Trinh, Đặng Thị Kim Thanh chắc chắn sẽ là cái tên được nhắc đến thường xuyên. Cô gái gốc Long An này hơn Bích Tuyền một tuổi.

Kim Thanh nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, được mệnh danh là Nữ hoàng sắc đẹp và tỏa sáng từ năm 2018-2019.

Ở tuổi 24, Kim Thanh bất ngờ tuyên bố giải nghệ, nhưng sau đó đã trở lại vào mùa giải trước và tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình”.

Trang báo Indonesia ca ngợi Kim Thanh (số 2) là "Nữ hoàng sắc đẹp" của bóng chuyền Việt Nam.

Ngày 19/8 vừa qua, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận giao hữu với tuyển Kenya. HLV Tuấn Kiệt đã bố trí nhiều đội hình khác nhau để thử nghiệm khi không còn Bích Tuyền trong đội. Trần Thị Thanh Thúy là gương mặt được giao trọng trách ghi điểm cho tuyển nữ Việt Nam, bên cạnh đó Như Quỳnh cũng là gương mặt đáng chú ý ở vị trí đối chuyền. Trong khi đó, Kim Thanh không được triệu tập ở giải đấu lần này.

Hôm qua (20/8), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Phuket (Thái Lan), nơi diễn ra bảng G giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Tuyển Việt Nam (hạng 22 thế giới) sẽ thi đấu trận ra quân gặp Ba Lan (hạng 3 thế giới) vào ngày 23/8, sau đó lần lượt gặp Đức (hạng 11), Kenya (hạng 23). Các đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới 2025:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (C), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương.

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền.

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh.

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa.

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh.