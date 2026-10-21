Tuyển Indonesia thua kịch tính trước Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup

Trận đấu giữa Indonesia gặp Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup đã kết thúc với 5 bàn thắng được ghi.

Sáng 21/10 (theo giờ Việt Nam), tuyển Indonesia đã có trân đấu đáng nhớ gặp Tây Ban Nha trong khuôn khổ tứ kết Giải vô địch bóng đá thế giới IFCPF 2026 (World Cup IFCPF 2026), đang diễn ra tại Mỹ.

Theo Bola thì đây mới là lần đầu tiên Indonesia dự giải đấu này. Ở vòng bảng, họ giành được 6 điểm nhờ chiến thắng 3-2 trước Cộng hòa Ireland và 3-1 trước Nhật Bản, và để thua 0-2 trước Anh, qua đó xếp hạng nhì ở bảng C..

Chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết, các cầu thủ Indonesia đã thi đấu đầy quả cảm, chỉ để thua sát nút với tỷ số 2-3. Đây là thành tích đáng nhớ với tuyển Indonesia bởi họ vốn bị đánh giá thấp hơn, đặc biệt là về mặt thể lực so với Tây Ban Nha.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Trước khi thua trận gặp Tây Ban Nha, HLV Yanuar Dhuma Ardhiyanto đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của đội tuyển: “Tạ ơn thượng đế, chúng tôi đã vào đến tứ kết. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và những lời cầu nguyện của người hâm mộ để có thể mang đến cho Indonesia một món quà”.

Trong khi đó, trang Bola cho rằng đội nhà đã giành được thành tích rất đáng tự hào ngay trong lần đầu tiên tham dự giải.

Tuyển Indonesia thắng Nhật Bản ở vòng bảng.

World Cup IFCPF 2026 là một giải đấu khá đặc biệt dành cho người khuyết tật về não bộ. Điểm đáng chú ý là giải năm 2026 tổ chức đồng thời nội dung nam và nữ tại Mỹ. Giải nam bao gồm 12 đội được chia làm 3 bảng. Khu vực châu Á chỉ có 2 đại diện góp mặt đó là Indonesia và Nhật Bản.