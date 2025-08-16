Tuyển Indonesia tạo địa chấn, đánh bại “ông kẹ” trước khi gặp Brazil ở World Cup

Sau trận hòa 2-2 trước Tajikistan, đội U17 Indonesia có trận thứ hai tại giải giao hữu quốc tế Independence Cup gặp đội rất mạnh là U17 Uzbekistan. Trận đấu diễn ra vào tối 15/8.

Trước một đối thủ vừa mạnh về thể lực, thể hình đến kỹ chiến thuật, đội chủ nhà U17 Indonesia lại có một trận đấu thăng hoa, gây bất ngờ lớn khi đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

Dimas Prasetyo là người tỏa sáng với bàn mở tỷ số cho đội tuyển U17 Indonesia ở phút thứ 13. Cầu thủ này đã vượt qua hai hậu vệ Uzbekistan trước khi đưa bóng vào lưới.

Sau bàn thắng sớm, các học trò của HLV Nova Arianto chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Đội chủ nhà không chỉ chơi tốt ở hàng phòng ngự, liên tục cản phá những đợt hãm thành của Uzbekistan, mà còn biết cách để tung ra đòn trừng phạt đối phương.

Phút 68, xuất phát từ một tình huống bóng bổng, Muhammad Algazani đã bật cao đánh đầu phá vỡ khung thành của Uzbekistan, ấn định tỷ số trận đấu.

U17 Indonesia có trận đấu rất ấn tượng trước Uzbekistan.

Việc đánh bại Uzbekistan được coi là chiến tích đáng nhớ với U17 Indonesia. Sau trận, HLV Nova Arianto tỏ ra rất hài lòng:

“Nhìn chung, tôi rất vui mừng và hài lòng với màn trình diến của các chàng trai. Kết quả 2 trận đấu tại giải, đặc biệt là trận thứ hai, là hết sức khả quan.

Giải Independence Cup này cũng là một bài kiểm tra trước World Cup sắp tới. Đó là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh với tất cả các cầu thủ rằng họ phải cống hiến hết mình trong mỗi trận đấu. Tôi tin rằng mọi người đều có thể tiến bộ và trở nên tốt hơn nữa”.

Theo lịch, đội chủ nhà sẽ có trận thứ ba gặp U17 Mali vào ngày 18/8. Sau các trận đấu tại Independence Cup, U17 Indonesia sẽ tiếp tục huấn luyện để chuẩn bị cho VCK U17 World Cup vào tháng 11 tới, nơi họ chung bảng với Brazil, Zambia và Honduras.



