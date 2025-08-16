Diễn biến Myanmar vs Thái Lan
Thông tin trước trận Myanmar vs Thái Lan
Thành tích vòng bảng
Myanmar: Nhất bảng B
Myanmar 2-1 U23 Australia
Myanmar 3-0 Timor Leste
Myanmar 1-1 Philippines
Thái Lan: Nhì bảng A
Thái Lan 7-0 Indonesia
Thái Lan 7-0 Campuchia
Thái Lan 0-1 Việt Nam
Chân sút hàng đầu
Myanmar: Win Theingi Tun - 5 bàn
Thái Lan: Janista Jinantuya - 4 bàn
Thành tích đối đầu gần đây
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn