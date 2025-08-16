  Về trang chủ

Diễn biến Myanmar vs Thái Lan: Thái Lan nối dài chuỗi giải đấu trắng tay?

Diễn biến trận đấu Myanmar vs Thái Lan diễn ra lúc 16h00 ngày 16/8 thuộc vòng bán kết giải AFF Cup nữ 2025.

Diễn biến Myanmar vs Thái Lan


Thông tin trước trận Myanmar vs Thái Lan

Thành tích vòng bảng

Myanmar: Nhất bảng B

Myanmar 2-1 U23 Australia

Myanmar 3-0 Timor Leste

Myanmar 1-1 Philippines


Thái Lan: Nhì bảng A

Thái Lan 7-0 Indonesia

Thái Lan 7-0 Campuchia

Thái Lan 0-1 Việt Nam 

Diễn biến Myanmar vs Thái Lan: Thái Lan nối dài chuỗi giải đấu trắng tay? - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan để thua Việt Nam trong trận cuối vòng bảng

Chân sút hàng đầu

Myanmar: Win Theingi Tun - 5 bàn

Thái Lan: Janista Jinantuya - 4 bàn

Thành tích đối đầu gần đây

Diễn biến Myanmar vs Thái Lan: Thái Lan nối dài chuỗi giải đấu trắng tay? - Ảnh 2.

