Tuyển Indonesia sẽ sảy chân, thất thế trước tuyển Việt Nam trong cuộc đua vào bán kết?

Hôm nay (1/6), lượt trận mở màn tại giải U19 Đông Nam Á sẽ khởi tranh tại Indonesia. Trong khi U19 Việt Nam được dự báo sẽ không khó để đánh bại Timor Leste, thì chủ nhà Indonesia lại gặp thách thức lớn hơn rất nhiều khi phải chạm trán Myanmar.

Sẽ hoàn toàn không bất ngờ nếu U19 Indonesia sảy chân trước Myanmar ở lượt trận tối nay. Thứ nhất, chính Myanmar mới là đội áp đảo về thành tích đối đầu trước Inodnesia,

Trong suốt lịch sử giải đấu, 2 đội từng gặp nhau 8 lần. Kết quả nghiêng hẳn về Myanmar khi họ thắng tới 5 trận, hòa 1 trong khi Indonesia chỉ thắng được 2 trận. Về số bàn thắng, trong 8 trận đó, Indonesia chỉ ghi được 13 bàn trong khi đối thủ có được 16 bàn.

Yếu tố thứ hai là thành tích khá ấn tượng của các đội trẻ Myanmar, trong đó có đội U19 mỗi khi tham dự giải Đông Nam Á.

Trong 12 lần dự giải đấu, Myanmar từng một lần đoạt chức vô địch và 2 lần giành Á quân. Tính riêng trong 5 kỳ gần nhất, Myanmar cũng từng gây bất ngờ khi lọt vào chung kết giải đấu năm 2018. Bên cạnh đó, U19 Myanmar cũng từng lọt vào bán kết các năm 2017 và 2019. Những kết quả này cho thấy Myanmar đủ sức thách thức các ứng viên vô địch mỗi khi dự giải cấp khu vực.

U19 Myanmar hoàn toàn có thể "ngáng đường" chủ nhà Indonesia.

U19 Indonesia chịu áp lực khi phải thi đấu dưới sự kỳ vọng lớn từ CĐV nhà.

Một lý do nữa khiến U19 Indonesia phải quan ngại trước trận gặp Myanmar tối nay, đó là bởi bóng đá trẻ Indonesia không giành những thành tích tốt trong thời gian gần đây. Mới đây, lứa U17 Indonesia mới bị loại ngay từ vòng bảng khi chung bảng với U17 Việt Nam, Malaysia và Timor Leste ở giải U17 Đông Nam Á 2026 (giải đấu mà U17 Việt Nam đoạt chức vô địch). Chắc chắn, thầy trò HLV Nova Arianto sẽ cần đặc biệt cảnh giác và phải chơi quyết tâm hơn nếu không muốn đi vào vết xe đổ của lứa U17.

Hơn nữa, U19 Indonesia còn chịu thêm áp lực tâm lý khi phải chơi dưới sự kỳ vọng của khán giả nhà. Ngược lại, Myanmar cũng có sự chuẩn bị tốt và họ dự giải với tâm lý thoải mái hơn khá nhiều.

Trong trường hợp sảy chân trước Myanmar, U19 Indonesia sẽ gặp bất lợi lớn trước thềm trận đấu gặp U17 Việt Nam, thậm chí có thể đối diện với nguy cơ bị loại sớm ngay trên sân nhà.