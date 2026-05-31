HLV Indonesia: “Tôi rất biết ơn vì tuyển Việt Nam là đối thủ của chúng tôi”

Ngày mai (1/6), giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ khởi tranh tại Indonesia. Đội chủ nhà nằm bảng A cùng U19 Việt Nam, Myanmar và Timor Leste. Sự kiện này cũng là một phần quan trọng của vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á năm 2027.

Ngay sát trận khai man, HLV U19 Indonesia, Nova Arianto, thừa nhận vòng bảng sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, ông hoan nghênh sự xuất hiện của những đối thủ trong đó có U19 Việt Nam.

Theo Nova Arianto, bảng A là bảng đấu có tính cạnh tranh rất cao. Ông cho rằng sự góp mặt của U19 Việt Nam, Myanmar và Timor Leste khiến mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn.

"Bảng A là một bảng đấu rất cạnh tranh, bởi vì một lần nữa, nó bao gồm Việt Nam, Myanmar và Timor Leste. Tôi thấy cả ba đội đều đang chuẩn bị đội bóng của mình rất tốt.

Và đó sẽ là một điều tích cực đối với chúng tôi bởi vì, một lần nữa, chúng tôi đang tìm kiếm các cuộc thử nghiệm cấp quốc tế để chuẩn bị cho vòng loại.

Tôi rất biết ơn vì tuyển Việt Nam, Timor Leste, Myanmar là đối thủ của chúng tôi, và điều đó chắc chắn sẽ là điểm để chúng tôi đánh giá trong thời gian tới”.

Với tư cách là đương kim vô địch, đội U19 Indonesia đương nhiên chịu áp lực rất lớn để bảo vệ danh hiệu. Tuy nhiên, HLV Nova không muốn các cầu thủ quá tập trung vào mục tiêu cuối cùng mà quên đi quá trình cần phải trải qua.

"Đúng vậy, như tôi đã nói trước đó, và tôi cũng đã nói với các em rằng chiến thắng chắc chắn là mục tiêu của chúng ta," Nova Arianto nói.

"Nhưng một lần nữa, tôi không muốn các cầu thủ chỉ tập trung vào việc giành chức vô địch. Tôi muốn họ tập trung vào quá trình để đạt được điều đó."

"Vì vậy, tốt hơn hết là tôi nên nói với các cầu thủ về cách chúng ta đang tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu với Myanmar, tiếp theo là Timor Leste, và sau đó là Việt Nam. Sau đó, chúng ta sẽ xem làm thế nào để vươn lên đỉnh cao, và hy vọng là chúng ta có thể đạt được điều đó," ông nói thêm.

Cung theo HLV Nova Arianto, một trong những cầu thủ trẻ đang thi đấu ở nước ngoài, Timothy Baker, có tiềm năng đáng để kỳ vọng tại giải năm nay. Timothy Baker chính là anh trai của hậu vệ đội U17 Indonesia, Mathew Baker.

"Xét về tiềm năng, Timothy rất ổn. Tuy nhiên, cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. Chúng ta đều biết có sự chênh lệch múi giờ, và Timo cần thời gian để thích nghi.

Tôi hy vọng cậu ấy có thể thích nghi nhanh chóng. Đó là lý do tại sao tôi muốn gặp Timo, Amar, Zinadein, Welber và Theo, cũng như những cầu thủ mà chúng tôi sẽ đưa đến vòng loại U20 châu Á 2027”.

Giải U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày mai (1/6) đến 13/6. Trận đấu giữa U19 Indonesia gặp U19 Việt Nam sẽ diễn ra ở lượt cuối vòng bảng (ngày 7/6) và trận này rất có thể cũng quyết định ngôi đầu ở bảng A.