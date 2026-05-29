Sao Indonesia tuyên chiến ĐT Việt Nam: “Indonesia sẽ đoạt chức vô địch”

Chỉ còn hơn 2 ngày nữa, giải U19 Đông Nam Á sẽ khởi tranh tại Indonesia. Đây là giải đấu mà đội chủ nhà sẽ chạm trán U19 Việt Nam ngay từ vòng bảng.

Trước thềm giải đấu, thủ quân U19 Indonesia, I Putu Panji, nhận định rằng sự cạnh tranh ở giải đấu sắp tới sẽ rất quyết liệt, nhưng đội chủ nhà sẽ tiến vào chung kết và đoạt chức vô địch.

"Chúng tôi chắc chắn có cùng tham vọng, đặc biệt là vì hầu hết bạn bè của chúng tôi đều là cựu thành viên của đội tuyển U20 quốc gia. Mục tiêu cá nhân của tôi là cống hiến hết mình cho đội và giành chức vô địch AFF Championship.

Chúng tôi rất lạc quan. Chúng tôi có một đội rất tốt... chúng tôi rất tự tin, chúng tôi có thể làm được và có thể trở thành những nhà vô địch” - I Putu Panji tuyên bố.

Thủ quân của U19 Indonesia cũng đưa ra đánh giá về các đối thủ: “Hầu hết các đối thủ của chúng tôi ở giải năm nay đều rất mạnh. Nhưng chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt. Trong đợt tập huấn kéo dài hai tuần ở Jogja, chúng tôi cũng đã tiến hành một số trận đấu thử nghiệm”.

I Putu Panji nói thêm về 2 trận giao hữu của đội nhà gặp các CLB thuộc League 4 của Indonesia: “Hôm qua trước khi lên đường, chúng tôi đã tổ chức hai trận giao hữu, cả hai đều gặp các câu lạc bộ thuộc League 4. Vâng, kết quả cho đến nay khá tốt, và chúng tôi đã đạt được những gì HLV Nova mong muốn”.

Ngôi sao sinh năm 2008 kêu gọi các đồng đội tập trung vào từng trận đấu. Cầu thủ này không cho phép đội Garuda Muda tự mãn với vị thế ứng cử viên vô địch.

“Đúng vậy, hãy tập trung và chú trọng vào từng trận đấu, dĩ nhiên rồi. Chỉ vậy thôi," Panji nhấn mạnh.

Theo Bola, sự tự tin của I Putu Panji không phải là không có cơ sở. Hầu hết các cầu thủ trong đội hình hiện tại đều đã trải nghiệm bầu không khí cạnh tranh tại U17 World Cup năm 2025.

Ở giải Đông Nam Á năm nay, U19 Indonesia nằm bảng A cùng U19 Việt Nam, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch, đội chủ nhà lần lượt gặp Myanmar ngày 1/6, Timor Leste ngày 4/6 và gặp U19 Việt Nam ngày 7/6.

Đội U19 Indonesia sẽ cử 23 cầu thủ tham dự giải đấu này, trong đó có sáu tài năng đến từ cộng đồng người Indonesia ở nước ngoài.