HLV Thái Lan tuyên bố sẽ vào chung kết, gián tiếp cảnh báo tuyển Việt Nam trước AFF Cup

Sáng nay (29/5) tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, đội U19 Thái Lan đã lên đường sang Indonesia để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026. U19 Thái Lan với thành phần gồm 23 tuyển thủ, được dẫn dắt bởi HLV Jukkapant Punpee.

Trước giờ khởi hành, vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan đã cuộc tiếp xúc ngắn với giới truyền thông. Ông khẳng định Thái Lan sẽ tiến vào chung kết, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ cạnh tranh bao gồm cả U19 Việt Nam.

“Mục tiêu của tôi, dù ở cấp độ ASEAN hay bất kỳ cấp độ nào khác, là đặt mục tiêu cao trước tiên, để các cầu thủ có động lực thi đấu. Chúng tôi sẽ lọt vào chung kết, đó cũng là mục tiêu mà chúng tôi đang đặt ra.

Chúng ta phải làm mọi thứ để giúp các cầu thủ đạt được điều đó. Tôi đã nói với tất cả các thành viên ngay từ đầu rằng chúng ta phải phát triển và tiến bộ để trở thành những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và là những tài sản quan trọng cho ĐTQG trong tương lai”.

Ngoài việc chia sẻ mục tiêu, HLV Jukkapant Punpee cũng rất tự tin khi nói về lực lượng của “Tiểu Voi chiến” ở giải đấu lần này.

“23 cầu thủ mà chúng tôi đã chọn là những người giỏi nhất và sẵn sàng nhất. Tất cả đều không bị chấn thương. Chúng tôi đã cố gắng sử dụng những cầu thủ đã chơi nhiều trận đấu vì thời gian tập luyện có hạn, nên chúng tôi phải chọn những cầu thủ được chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Trong hai tuần qua, các cầu thủ đã cố gắng học hỏi lối chơi của chúng tôi. Trước hết, mọi người phải hỗ trợ lẫn nhau trong phòng ngự, điều mà các cầu thủ đang học hỏi và thích nghi nhanh chóng."

HLV Thái Lan rất quyết tâm trước khi dự giải đấu.

Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan cho rằng đội nhà cần tập trung cho mọi trận đấu, để hướng tới mục tiêu vào chung kết:

"Đối với trận đấu đầu tiên với Brunei, một số người có thể nghĩ rằng chúng ta có lợi thế, nhưng chúng ta sẽ không tự mãn vì trận đấu đầu tiên luôn khó khăn. Nếu các cầu thủ có thể nhanh chóng thích nghi với quá trình huấn luyện của chúng ta, điều đó sẽ rất tốt, nhưng nếu họ không chơi theo hệ thống hoặc ghi bàn chậm, điều đó có thể gây áp lực lên họ.

Chúng tôi cố gắng xem xét từng trận đấu một, và chúng tôi cũng cần kiểm tra thể lực của các cầu thủ, mà tôi nghĩ hiện tại đang ở mức khoảng 80%. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ lấy lại thể lực đầy đủ để đạt phong độ cao nhất trong trận bán kết và chung kết."

Đội hình U19 Thái Lan dự giải Đông Nam Á.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Thái Lan nằm bảng B cùng Malaysia, Singapore và Brunei. Trong khi đó, U19 Việt Nam nằm bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Bảng còn lại (bảng C) gồm Australia, Campuchia và Philippines. 3 đội đứng nhất 3 bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào bán kết.

Giải sẽ khởi tranh từ ngày 1 đến 13/6 tới.