HLV Indonesia bất ngờ loại “máy ghi bàn” trước trận gặp tuyển Việt Nam

Ngày 28.5, HLV đội tuyển U19 Indonesia, Nova Arianto, đã công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026. Trước khi toàn đội lên đường, HLV Nova Arianto đã gạch tên ba cầu thủ khỏi danh sách 23 gương mặt cuối cùng.

Chi tiết đáng chú ý là việc HLV Nova Arianto đã gạch tên tiền đạo đang thi đấu ở Hà Lan, Igor Arungbumi Sanders. Ngôi sao này đã bị loại khỏi giải đấu cùng với 2 cầu thủ nội địa khác. Điều này khiến đội U19 Indonesia chỉ còn lại sáu cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài tham dự giải Đông Nam Á tại Medan, Bắc Sumatra.

"Ba cầu thủ đã rời đội. Fahri, Igor và Aliano. Điều này có nghĩa là chỉ còn sáu thành viên từ nước ngoài sẽ gia nhập đội", HLV Nova Arianto nói với Bola.com vào trưa nay.

Đáng lưu ý, Igor Arungbumi Sanders từng được CĐV Indonesia kỳ vọng cao trước khi tiền đạo này bay sang xứ Vạn đảo. Ngôi sao 19 tuổi này trưởng thành từ lò FC Eindhoven của Hà Lan, thi đấu cho đội trẻ của đội bóng này.

Igor Arungbumi Sanders thậm chí từng được một số CĐV ở Indonesia ca ngợi là “cỗ máy ghi bàn” nhờ khả năng dứt điểm khá tốt. Tuy nhiên, cầu thủ này rốt cuộc lại bị HLV Nova Arianto gạch tên trước thời điểm giải U19 Đông Nam Á khởi tranh.

Theo kế hoạch, sau khi rút gọn danh sách, U19 Indonesia sẽ có 2 trận giao hữu với các CLB thuộc giải League 4 (giải hạng 4 Indonesia), Persebi Boyolali và Persak Kebumen trước khi bước vào giải Đông Nam Á trên sân nhà.

Tại giải U19 Đông Nam Á, U19 Indonesia nằm tại bảng A cùng U19 Việt Nam, Myanmar, Timor Leste.

Theo nhận định của giới chuyên môn, trận đối đầu trực tiếp giữa U19 Indonesia gặp U19 Việt Nam vào ngày 7.6 khả năng cao sẽ quyết định ngôi đầu ở bảng A.