Tuyển Indonesia sẽ bất ngờ hạ “ông kẹ” Tây Á để mở toang cánh cửa dự World Cup 2026?

Rạng sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam), tuyển Indonesia sẽ đối đầu chủ nhà Saudi Arabia ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Theo thể thức, mỗi bảng ở vòng loại thứ 4 chỉ có 3 đội (tổng cộng 2 bảng), 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ chính thức đoạt vé dự World Cup 2026. Hai đội nhì bảng sẽ đá trận play-off khu vực châu Á để tìm đội thắng đá play-off liên châu lục. Trong khi đó, đội xếp cuối ở mỗi bảng sẽ khép lại cơ hội được dự World Cup.

Trên lý thuyết, Indonesia vẫn bị đánh giá thấp nhất tại bảng B nếu so sánh với chủ nhà Saudi Arabia và Iraq. Trước thềm trận đấu rạng sáng mai, Indonesia lép vế về thành tích đối đầu khi chỉ thắng 1, hoà 2, thua 11 trong tổng số 14 lần chạm trán Saudi Arabia trong quá khứ.

Tuy nhiên, hai đội từng cùng bảng và gặp nhau 2 lượt trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Ở lượt đi, đội bóng xứ Vạn đảo để thua 1-2 nhưng đến trận lượt về, họ bất ngờ thắng 2-0 qua đó giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 4 và trận đó cũng là lần duy nhất mà Indonesia hạ được Saudi Arabia.

Chắc chắn, trận thắng ở vòng loại thứ ba sẽ tiếp thêm tinh thần để Indonesia hướng tới chiến thắng trước Saudi Arabia ở trận đấu đêm nay, ngay cả khi đại diện Đông Nam Á phải chơi trên sân khách. Niềm tin cho Indonesia cũng được củng cố khi họ đã giành kết quả rất tốt ở vòng loại thứ ba khi thắng Bahrain, thắng Trung Quốc, hoà Australia…

Ở những trận gần đây, Indonesia thường đá ngang ngửa với những đội mạnh ở khu vực Tây Á. Dàn cầu thủ nhập tịch có gốc gác Hà Lan đã đưa đội bóng xứ Vạn đảo lên một tầm cao mới. Trước kia, Indonesia thường yếu ở cả kỹ chiến thuật lẫn thể hình thể lực nhưng tình thế nay đã hoàn toàn thay đổi. Sức mạnh của Indonesia được cải thiện vượt bậc với dàn sao nhập tịch, và họ có thể chơi sòng phẳng với những đội hàng đầu ở châu lục.

Một yếu tố nữa để Indonesia có thể hướng tới chiến thắng, đó là họ sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đêm nay. Vài ngày trước, HLV Kluivert liên tiếp đón tin vui khi Jay Idzes, Maarten Paes, đặc biệt là tiền đạo Ole Romeny đã trở lại sau chấn thương. Trong khi đó, một số ngôi sao chơi ở châu Âu như Nathan Tjoe-A-On, Joey Pelupessy, Justin Hubner, Mauro Zijlstra, cũng đã hội quân.

Về cơ bản, trên lý thuyết thì Saudi Arabia vẫn được đánh giá “cửa trên” nhờ lực lượng và ưu thế sân nhà. Tuy nhiên, Indonesia có cơ sở để gây bất ngờ ở cuộc “đại chiến” đêm nay.

Nếu có thể xuất sắc giành chiến thắng, Indonesia sẽ tiến thêm một bước quan trọng để hướng tới tấm vé tham dự World Cup 2026, hoặc chí ít là đặt mục tiêu đứng nhì bảng B để tiến thêm một bước vào vòng play-off.

Đội hình dự kiến:

Saudi Arabia: Al-Aqidi; Al-Amri, Boushal, Al-Tambakti, Al-Harbi; Al-Dawsari, Kanno, Al-Hassan, Ali; Al-Shehri, Al-Buraikan

Indonesia: Argawinata; Ridho, Idzes, Hubner; Sayuri, Haye, Pelupessy, Verdonk; Vikri, Sananta, Kambuaya