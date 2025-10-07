HLV Indonesia phản ứng “lạ” khi được hỏi về bê bối nhập tịch của tuyển Malaysia

Vụ bê bối liên quan đến việc nhập tịch của các cầu thủ đội tuyển Malaysia đã trở thành tin tức toàn cầu. Vấn đề này thậm chí còn được thảo luận trước trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Saudi Arabia ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Buổi họp báo về trận đấu giữa Indonesia và Saudi Arabia đã được tổ chức tại phòng họp báo của Sân vận động King Abdullah Sports City ở Jeddah vào ngày 7/10. Buổi họp báo đã thu hút đông đảo phóng viên Saudi Arabia.

Tại đây, một nhà báo của Saudi Arabia đã hỏi HLV trưởng tuyển Indonesia Patrick Kluivert một câu hỏi độc đáo. Nhà cầm quân người Hà Lan được hỏi về vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

Patrick Kluivert ngay lập tức tỏ vẻ thờ ơ trước câu hỏi này. Cựu tiền đạo Barcelona thậm chí còn lắc đầu mỉm cười.

"Tôi chẳng biết gì cả, và điều đó chẳng làm tôi hứng thú chút nào. Với tôi, điều quan trọng nhất là trận đấu ngày mai với đội tuyển quốc gia Indonesia. Đó mới là câu chuyện quan trọng hơn cả", ông nói.

Patrick Kluivert thích thảo luận chi tiết về trận đấu giữa đội tuyển Indonesia gặp Saudi Arabia. Các vấn đề liên quan đến Malaysia không thể khiến ông bận tâm.

"Điều duy nhất khiến tôi quan tâm là trận đấu ngày mai", ông nói tiếp.

HLV Kluivert có phản ứng lạ khi được hỏi về bê bối nhập tịch tại Malaysia.

Như mọi trận đấu quốc tế khác, ban tổ chức đều cung cấp phiên dịch viên. Tuy nhiên, một tình tiết thú vị đã xảy ra, đặc biệt là liên quan đến câu hỏi của một nhà báo dành cho Patrick Kluivert về vụ bê bối nhập tịch Malaysia.

Người phiên dịch dường như gặp khó khăn khi dịch các câu hỏi bằng tiếng Ả Rập của nhà báo. Anh ta thậm chí còn tỏ ra lo lắng và lặp lại cùng một từ nhiều lần.

Cho đến khi cuối cùng, một người từ Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia (SAFF) đứng ra cung cấp bản dịch rõ ràng hơn.

Với tuyển Indonesia, họ sẽ đá trận gặp chủ nhà Saudi Arabia tại vòng loại World Cup vào rạng sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam). Sau đó, thầy trò HLV Patrick Kluivert sẽ đá trận tiếp theo gặp Iraq rạng sáng ngày 12/10.

Nếu đứng nhất bảng ở vòng loại thứ 4, tuyển Indonesia sẽ chính thức đoạt vé dự VCK World Cup 2026. Nếu đứng nhì bảng, họ sẽ giành vé tiến vào vòng play-off của khu vực châu Á để chọn ra đội thắng, đá trận play-off liên châu lục.