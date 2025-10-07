Nhà báo Indonesia: “Hành động gian dối đã làm hoen ố hình ảnh của tuyển Malaysia”

Vụ bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế. Ngày 7/10, Hendry Wibowo, một nhà báo thể thao nổi tiếng của Indonesia, đã đưa ra những bình luận nhằm công kích gay gắt hành động gian lận của LĐBĐ Malaysia (FAM). Nhà báo này cho rằng việc FAM làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch, xuất phát từ “bệnh thành tích” của liên đoàn, nhưng bê bối đã làm hoen ố hình ảnh của ĐTQG Malaysia trên trường quốc tế.

“Ý định gian lận để tăng tốc thành tích của tuyển Malaysia đã làm hoen ố danh tiếng của họ. Chương trình nhập tịch bảy cầu thủ của họ hoá ra là bất hợp pháp.

Vấn đề này bắt nguồn từ một dự án đầy tham vọng do FAM khởi xướng vào năm 2024, cụ thể hơn là vào cuối tháng 11/2024. Vào thời điểm đó, FAM được cho là lấy cảm hứng từ tuyển Indonesia, đội đã đạt nhiều thành công sau khi thúc đẩy quá trình nhập tịch cho các cầu thủ có nguồn gốc lai.

Chương trình do FAM khởi xướng bắt đầu mang lại kết quả vào tháng 1 năm 2025. Tunku Ismail Idris, ông chủ của Johor Darul Ta'zim, tuyên bố rằng ông đã xác định được khoảng bảy cầu thủ gốc Malaysia.

Danh tính của bảy cầu thủ Malaysia được giữ bí mật trước đó cuối cùng đã được tiết lộ. Đó là Facundo Garces, Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero và Imanol Machuca.

Tin tức về việc nhập tịch của bảy cầu thủ đã gây tranh cãi ở cả Malaysia và một số nước ASEAN khác.

Nguyên nhân là do bảy cầu thủ này đến từ Bồ Đào Nha, Argentina và Brazil, trong khi Malaysia không có lịch sử di cư mạnh mẽ từ ba quốc gia này. Vào tháng 3 năm 2025, Quốc hội Malaysia đã gần như tẩy chay quá trình nhập tịch cho bảy cầu thủ này.

Nguyên nhân là do dòng dõi của họ không rõ ràng và họ được cho là không đáp ứng được các yêu cầu nhập tịch của chính phủ Malaysia, cụ thể là: chơi ở Giải bóng đá Malaysia trong năm năm liên tiếp kể từ năm 18 tuổi và chưa từng chơi cho bất kỳ đội tuyển quốc gia cấp cao nào khác.

Tuy nhiên, nhờ sự vận động hành lang của FAM, quá trình nhập tịch cuối cùng đã được tiếp tục vào tháng đó” – nhà báo Hendry Wibowo phân tích trên tờ Bola.

Nhà báo người Indonesia chỉ trích hành động gian lận của LĐBĐ Malaysia.

Nhà báo Hendry Wibowo tiếp tục nhấn mạnh rằng vụ bê bối, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của FAM cũng như ĐTQG Malaysia:

“FIFA cuối cùng đã công bố toàn bộ kết quả điều tra về quá trình nhập tịch của đội tuyển quốc gia Malaysia. FIFA phát hiện FAM đã làm giả hồ sơ nhập tịch.

Trong các tài liệu do FAM nộp lên FIFA, ông bà của những cầu thủ nhập tịch này khai rằng họ sinh ra tại Malaysia. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của FIFA phát hiện ra rằng không có ông bà nào của những cầu thủ nhập tịch này thực sự sinh ra tại Malaysia.

Sau đó, FIFA đã công bố các tài liệu hỗ trợ, cụ thể là nơi sinh của ông bà của bảy cầu thủ và hóa ra tất cả họ đều ở bên ngoài Malaysia. Do đó, FIFA cáo buộc FAM làm giả tài liệu trong quá trình nhập tịch này. Rốt cuộc, từ ý định thúc đẩy thành tích, hình ảnh của bóng đá Malaysia đã bị hoen ố”.

Nhà báo người Indonesia cho rằng hành vi gian lận làm hoen ố hình ảnh bóng đá Malaysia.

Trước đó, đại diện của FAM cũng gây tranh cãi khi cho rằng hồ sơ của nhóm cầu thủ nhập tịch có sai sót, nhưng lỗi bắt nguồn từ… lỗi kỹ thuật của nhân viên hành chính. Được biết, FAM đã hoàn tất hồ sơ để kháng cáo lên FIFA, nhưng trong thời gian tới, AFC gần như chắc chắn cũng sẽ đưa ra án phạt đối với tuyển Malaysia cũng như nhóm 7 cầu thủ nhập tịch.