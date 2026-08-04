Tuyển Indonesia nhận thêm tin dữ sau trận thua Việt Nam, chính thức mất ngôi sao đến hết giải

Tuyển Indonesia nhận thêm thông tin kém vui.

Với vẻ mặt tràn đầy thất vọng sau trận thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam, HLV John Herdman của Indonesia thông báo ngắn gọn: "Marselino Ferdinan sẽ vắng mặt đến hết AFF Cup 2026".

HLV John Herdman

Ông John Herdman cho biết Marselino Ferdinan đã được đưa đi chụp cộng hưởng từ. Nhà cầm quân người Anh từ chối tiết lộ về mức độ chấn thương nhưng thông báo rằng cậu học trò 21 sẽ không kịp trở lại cho phần còn lại của AFF Cup 2026.

Kể từ khi đội tuyển Indonesia được bổ sung dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu, Marselino Ferdinan là nhân tố nội địa hiếm hoi cạnh tranh được vị trí chính thức. Nhưng những chấn thương đã khiến sự nghiệp của tiền vệ 21 tuổi chịu ảnh hưởng lớn.

Marselino Ferdinan vắng mặt đến hết AFF Cup 2026

Được HLV John Herdman kỳ vọng là nhân tố chủ chốt trên hàng công tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026, tiếc rằng Marselino Ferdinan đành phải chia tay giải đấu mà chưa kịp ra sân phút nào.

Ngoài Marselino Ferdinan, đội tuyển Indonesia cũng phải chấp nhận thiếu vắng ngôi sao nhập tịch Justin Hubner dù đã đăng ký thi đấu AFF Cup 2026. Hậu vệ 22 tuổi sắp bước vào mùa giải 2026/26 và không được CLB chủ quản Fortuna Sittard cho phép về khoác áo ĐTQG.

Highlights Indonesia vs Việt Nam (vòng bảng AFF Cup 2026)